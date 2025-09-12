На Световното първенство по футбол през 2034 г., алкохолът ще бъде строго забранене

Алкохолът в Саудитска Арабия е забранен и това правило няма да се промени заради предстоящото събитие

На Световното първенство по футбол през 2034 г., което ще се проведе в Саудитска Арабия, консумацията и продажбата на алкохол ще бъдат напълно забранени. Това потвърди посланикът на страната в Обединеното кралство, принц Халид бин Бандар Ал Сауд, съобщава BBC. Според него по време на турнира няма да се предлага алкохол нито на стадионите, нито в хотелите или други зони за фенове.

Снимка: Getty Images / iStock

Принц Халид подчерта, че в Саудитска Арабия понастоящем алкохолът е забранен и това правило няма да се промени заради предстоящото световно събитие. Той изтъкна, че хората могат да се забавляват и без употреба на алкохол, а тези, които желаят да пият, ще могат да го направят след като напуснат страната. В отговор на въпроса дали ще бъде възможна употребата на алкохол в хотелите, както беше частично позволено на Мондиала в Катар през 2022 г., той категорично заяви, че „изобщо няма да има алкохол“.

Решението е в съответствие с културните и религиозните норми на страната. Според принца, Саудитска Арабия не планира да променя традициите си, за да се пригоди към очакванията на чуждестранните посетители. Той изрази готовност страната да приеме всички гости с отворени обятия, но в рамките на съществуващите културни стандарти.

Преди Мондиала в Катар също имаше неяснота относно достъпа до алкохол. Макар първоначално да беше планирано да се продава по стадионите, решението бе отменено малко преди началото на турнира. Все пак тогава феновете имаха възможност да консумират алкохол в определени зони и барове на хотели, което в Саудитска Арабия няма да бъде позволено.

