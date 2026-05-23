Европейска страна създава ново приложение за намиране на „скритите" речни плажове

bTV Бизнес екип

Много от тези места се намират в гористи и планински райони

Безплатното приложение River Beaches картографира над 130 места за плуване във вътрешността на Португалия, тъй като все повече пътуващи заменят претъпканите крайбрежни курорти с по-спокойни сладководни бягства в планини и гори. Тайните места за плуване в сладководни води в Португалия вече се откриват значително по-лесно, предава Еuronews.

Стартира ново приложение, посветено на речните плажове в страната, което помага на туристите да намират скрити места във вътрешността, далеч от натовареното крайбрежие на Алгарве. Приложението, наречено „River Beaches“, се появява в момент, когато интересът към по-тихи и природни дестинации за плуване продължава да нараства.

Достъпно в Apple App Store и скоро и в Google Play, приложението показва над 130 по-слабо известни вътрешни места за къпане с плажове, придружени от снимки и описания. То е достъпно на португалски, английски и испански език. Приложението предлага и съвети от посетители на местата, които помагат за по-добро преживяване и дават насоки как да се използват максимално възможностите на всяка локация. Освен това има филтри, чрез които потребителите могат да търсят плажове според удобства като ресторанти, паркинг, тоалетни, наличие на спасители или подходящи условия за деца и домашни любимци.

River Beaches се възползва от нарастващата популярност на сладководните места за плуване като алтернатива на пренаселените морски плажове, особено по време на горещи вълни. Много от тези места се намират в гористи и планински райони в централна Португалия, включително около реките Мондегу, Зезере и Алва.

Почивка в Европа само за 40 евро на вечер - ето къде

Въпреки че приложението е безплатно и без реклами, екипът зад него посочва, че 50% от приходите ще се насочват към проекти за възстановяване на реки и задържане на вода в страната, с цел опазване на тяхната естествена красота за бъдещите поколения. В Португалия вече съществуват и други подобни платформи, като приложението „Praia em Directo“ на Vodafone, което предоставя информация в реално време за крайбрежни и речни плажове, включително данни за качеството на водата, температурата и наличието на спасители.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

