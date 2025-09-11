МВФ: Българите са по-богати от руснаците и китайците

Коя е най-богатата страна в света според размера на БВП на глава от населението?

Последнит данни на Международния валутен фонд (МВФ) показват, че българите са по-богати от двеге огромни нации Русия и Китай. Брутният вътрешен продукт на глава на населението в България е 18,52 хил. долара, докато брутният вътрешен продукт на глава на населението на Русия е 14,26 хил. долара. Това показва статистика на МВФ.

Колко е БВП на Китай?

Снимка: МВФ

По същият принцип успяваме да „бием“ и втората най-голяма икономика в света – Китай. Брутният вътрешен продукт на глава от населението на Китай е 13,69 хил. долара.

Изпреварваме и страни като Аржентина, чиито БВП на глава от населението е 14,36 хил. долара, Бразилия (БВП 9,96 хиляди долара), Грузия (БВП 9,57 хиляди долара), Индия (2,88 хиляди долара) и д.р.

От нашите съседки успяваме да задминем Сърбия, където БВП на глава от населението е 14,17 хиляди долара, Турция с БВП 16,71 хиляди долара на глава от населението и Северна Македония, където БВП е 9,88 хил. долара.

Най-богатата страна в света според размера на БВП на глава от населението е Люксембург (140,94 хил. долара).

