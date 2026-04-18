Може ли летният ви полет да бъде отменен? Нов сигнал за тревога от авиацията

Полетите в Европа може да започнат да се отменят още в края на май заради недостиг на реактивно гориво. Това предупреди в петък генералният директор на Международната асоциация за въздушен транспорт (IATA) Уили Уолш, като подчерта риска за натоварения летен туристически сезон, съобщава Reuters.
По думите му се полагат усилия за осигуряване на алтернативни доставки на гориво. Въпреки това властите трябва да имат ясни и добре координирани планове за действие, ако се стигне до въвеждане на ограничения. Това включва и мерки за облекчаване на разпределението на полетни слотове.
