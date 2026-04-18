Може ли летният ви полет да бъде отменен? Нов сигнал за тревога от авиацията

Риск от хаос в летния въздушен трафик

Полетите в Европа може да започнат да се отменят още в края на май заради недостиг на реактивно гориво. Това предупреди в петък генералният директор на Международната асоциация за въздушен транспорт (IATA) Уили Уолш, като подчерта риска за натоварения летен туристически сезон, съобщава Reuters.



По думите му се полагат усилия за осигуряване на алтернативни доставки на гориво. Въпреки това властите трябва да имат ясни и добре координирани планове за действие, ако се стигне до въвеждане на ограничения. Това включва и мерки за облекчаване на разпределението на полетни слотове.

Какво казват от компаниите?

Снимка: iStock

Според експерти, Европа вероятно има реактивно гориво само за шест седмици Европа традиционно разчита на Близкия изток за около 75% от вноса на реактивно гориво Европейските авиокомпании предупредиха за недостиг на реактивно гориво в рамките на няколко седмици в резултат на войната с Иран, която блокира основния маршрут за доставки през Ормузкия проток. Европа е особено уязвима, тъй като разчита повече на внос на реактивно гориво, отколкото на всяко друго транспортно гориво, като около 75% от доставките ѝ идват от Близкия изток.