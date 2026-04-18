1 USD
1.1797 BGN
Петрол
91.87 $/барел
Bitcoin
$77,264.3
Може ли летният ви полет да бъде отменен? Нов сигнал за тревога от авиацията

Може ли летният ви полет да бъде отменен? Нов сигнал за тревога от авиацията

bTV Бизнес екип

Риск от хаос в летния въздушен трафик

Полетите в Европа може да започнат да се отменят още в края на май заради недостиг на реактивно гориво. Това предупреди в петък генералният директор на Международната асоциация за въздушен транспорт (IATA) Уили Уолш, като подчерта риска за натоварения летен туристически сезон, съобщава Reuters.

По думите му се полагат усилия за осигуряване на алтернативни доставки на гориво. Въпреки това властите трябва да имат ясни и добре координирани планове за действие, ако се стигне до въвеждане на ограничения. Това включва и мерки за облекчаване на разпределението на полетни слотове.

Какво казват от компаниите?

Снимка: iStock
Според експерти, Европа вероятно има реактивно гориво само за шест седмици
Европейските авиокомпании предупредиха за недостиг на реактивно гориво в рамките на няколко седмици в резултат на войната с Иран, която блокира основния маршрут за доставки през Ормузкия проток. Европа е особено уязвима, тъй като разчита повече на внос на реактивно гориво, отколкото на всяко друго транспортно гориво, като около 75% от доставките ѝ идват от Близкия изток.
 
Глобалното търсене на реактивно гориво и керосин е средно 7,8 милиона барела на ден през 2025 г., като Персийският залив е най-големият доставчик на световния пазар, осигурявайки близо 400 000 барела на ден, според доклад на Международната агенция по енергетика.

Десислава Боцева

Какво е супердолар и как фалшивите евра и долари завзимат света
Айлин Дрикова

Българското приложение за дигитален гардероб
Борислава Кирилова

Какво слагаме на масата за Великден: По-скъпа ли ще е трапезата тази година?
Стефани Боова

Как бързо да проверите онлайн коя е вашата изборна секция?
