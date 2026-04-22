Китай понижава цените на бензина

Спадът в цените ще спести на шофьорите около 3 долара при пълнене на 50-литров резервоар с бензин

Китай намалява цените на бензина и дизела на бензиностанциите за първи път от началото на конфликта в Близкия изток, за да отрази промените на световните петролни пазари, съобщи Националната комисия за развитие и реформи.

Комисията, която действа като главен икономически планиращ орган на Китай, определя цените на бензина на всеки 10 работни дни въз основа на международните цени на суровия петрол.

Спадът в цените ще спести на шофьорите около 3 долара при пълнене на 50-литров резервоар с бензин с октаново число 92, съобщи Би Би Си.

Пекин е повишавал максималните цени на дребно за бензин и дизел многократно от началото на войната, което доведе до скок в цената на петрола, пише БГНЕС.

