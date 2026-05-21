Младите превземат бизнеса: 40% от стартъп основателите в Германия са под 30

Повече от една пета от младите предприемачи са започнали бизнеса си още докато са били студенти в университет

Рекорден брой млади хора под 30-годишна възраст в Германия създават стартъпи, като представителите на тази група вече формират 40 процента от основателите на стартиращи компании в страната. Това показва мащабно проучване на германската банка за развитие KfW, цитирано от БТА.

Снимка: Getty Images / iStock

Според анализа средната възраст на основателите на стартъпи е намаляла до 34,2 години през 2025 г., спрямо 34,4 години година по-рано. От банката отбелязват, че стартъп екосистемата в Германия продължава да се подмладява. За сравнение, в началото на хилядолетието средната възраст на предприемачите е била между 37 и 38 години. През 2005 г. едва 24 процента от основателите на стартъпи са били под 30 години.

Данните показват още, че повече от една пета от младите предприемачи са започнали бизнеса си още докато са били студенти в университет. Главният икономист на KfW Dirk Schumacher коментира, че германската икономика има нужда от креативни и смели предприемачи, но подчертава, че самозаетостта все още не се радва на достатъчно добра репутация в страната.

Като цяло броят на основателите на стартиращи компании в Германия е нараснал до 690 000 през 2025 г., при 585 000 година по-рано. Основната причина за увеличението е ръстът при стартъпите на непълно работно време, чийто брой е скочил от 283 000 до 483 000 за една година. В същото време броят на компаниите, създадени на пълно работно време, остава почти без промяна.

Въпреки настоящото увеличение, от началото на XXI век броят на стартиращите компании в Германия е намалял значително. През 2002 г. те са били около 1,5 милиона. Според Шумахер причините за този спад са свързани със застаряването на населението, както и със силния трудов пазар, който през годините е осигурявал на много хора стабилни и привлекателни постоянни работни места.