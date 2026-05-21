4 членове на едно и също семейство станаха четиримата най-богати хора в страната

Вижте кое е това семейство

Четирима членове на семейство Лий, което контролира Samsung, сега са най-богатите хора в Южна Корея. За първи път четиримата най-богати милиардери в страната произхождат от едно и също семейство.

Богатството на Samsung

Акциите на компанията скочиха с 40% през последния месец, водени от търсенето на чипове, необходими за изкуствения интелект.

Най-богатият човек в Южна Корея, Лий Дже Йонг, изпълнителния председател на Samsun Electronics, притежава състояние, оценено на 34 млрд. долара, според Forbes. Богатството му се е увеличило с 12,4 млрд. долара от края на март, когато е финализиран списъкът с 50-те най-богати хора в страната.

По-малките му сестри Бу Джин (12,4 милиарда долара) и Со Хьон (12 милиарда долара), както и майка му Хонг Ра Хи (11,2 милиарда долара), станаха вторият, третият и четвъртият най-богати хора в Южна Корея.

Стойност над 1 трилион долара

Семейство Лий получава по-голямата част от богатството си от дела в известната компания за телефони. Samsung е най-големият производител на чипове за памет с изкуствен интелект в света по приходи от продажби.

Нейната високоскоростна памет (HBM) се използва за захранване на AI чипове от компании като Nvidia, AMD и Alphabet. В същото време търсенето на стандартните чипове памет на Samsung също нараства силно. Например, NAND флаш паметта, която се използва за дългосрочно съхранение на данни в SSD дискове, се използва в центрове за данни за съхраняване на огромните масиви от данни, необходими за разработването на изкуствен интелект.

Миналата седмица пазарната стойност на Samsung Electronics достигна 1 трилион долара, което я прави едва втората азиатска компания, след тайванската TSMC, която влиза в клуба на компаниите с стойност над 1 трилион долара.

Компанията е основана пред 1938 г. от бащата на Лий Дже Йонг и Лий Кун Хи – Лий Бюнг Чул. Компанията се превръща в огромен ковтломерат с интереси в хранително-вкусовата промишленост, текстила, електрониката и множество други сектори.