Свят Мъж загуби 190 хил. евро заради инвестиционна измамници

Мъж загуби 190 хил. евро заради инвестиционна измамници

bTV Бизнес екип

Как да се предпазим от онлайн измами?

Мъж от Германия е станал жертва на мащабна инвестиционна измама, след като е превел около 190 000 евро по сметки в Испания и Великобритания с надеждата да постигне високи печалби. По данни на полицията, той е подал жалба миналата седмица, след като контактът с двама мними инвестиционни консултанти внезапно прекъснал. Измамниците успели да го убедят между юли и октомври да прави няколко превода, представяйки ги като част от обещаваща инвестиционна схема, предава Welt. 

Снимка: pixabay

Подобен инцидент е регистриран и в окръг Деггендорф, където друг мъж е изгубил приблизително 70 000 евро. Той превел сумата по сметка в Швейцария, вярвайки, че участва в доходоносна инвестиция. Както и в първия случай, обаче, нито възстановяване на средствата, нито изплащане на предполагаеми печалби последвало, съобщават от полицията.

Разследващите органи предупреждават, че подобни измами са често свързани с фалшиви интернет платформи, предлагащи търговия с акции, бинарни опции, валути или криптовалути. На пръв поглед тези сайтове изглеждат професионално, но зад тях обикновено стоят престъпни групи, които използват психологически натиск и фалшиви обещания за бързи печалби, за да подмамят жертвите си да превеждат все по-големи суми.

ЕЦБ планира въвеждането на цифрово евро до 2029 г.

Как да се предпазим от онлайн измами? 

За да се предпазят от подобни измами, експертите съветват инвеститорите винаги да проверяват дали дадена инвестиционна платформа е лицензирана от официален финансов регулатор, като например BaFin в Германия или съответния национален орган в друга държава от ЕС. Освен това е важно да се проверяват отзивите за платформата, както и дали има ясни контакти, регистрация и физически адрес.

Също така, при всяко съмнение за измама, е препоръчително да не се извършват никакви преводи и незабавно да се потърси консултация с полицията или финансов съветник. Истинските инвестиционни посредници никога не оказват натиск за бързо решение и не обещават гарантирани високи печалби това винаги е предупредителен сигнал, че става дума за измама.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

