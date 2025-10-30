Мъж загуби 190 хил. евро заради инвестиционна измамници

Как да се предпазим от онлайн измами?

Мъж от Германия е станал жертва на мащабна инвестиционна измама, след като е превел около 190 000 евро по сметки в Испания и Великобритания с надеждата да постигне високи печалби. По данни на полицията, той е подал жалба миналата седмица, след като контактът с двама мними инвестиционни консултанти внезапно прекъснал. Измамниците успели да го убедят между юли и октомври да прави няколко превода, представяйки ги като част от обещаваща инвестиционна схема, предава Welt.

Снимка: pixabay

Подобен инцидент е регистриран и в окръг Деггендорф, където друг мъж е изгубил приблизително 70 000 евро. Той превел сумата по сметка в Швейцария, вярвайки, че участва в доходоносна инвестиция. Както и в първия случай, обаче, нито възстановяване на средствата, нито изплащане на предполагаеми печалби последвало, съобщават от полицията.

Разследващите органи предупреждават, че подобни измами са често свързани с фалшиви интернет платформи, предлагащи търговия с акции, бинарни опции, валути или криптовалути. На пръв поглед тези сайтове изглеждат професионално, но зад тях обикновено стоят престъпни групи, които използват психологически натиск и фалшиви обещания за бързи печалби, за да подмамят жертвите си да превеждат все по-големи суми.

Как да се предпазим от онлайн измами?

За да се предпазят от подобни измами, експертите съветват инвеститорите винаги да проверяват дали дадена инвестиционна платформа е лицензирана от официален финансов регулатор, като например BaFin в Германия или съответния национален орган в друга държава от ЕС. Освен това е важно да се проверяват отзивите за платформата, както и дали има ясни контакти, регистрация и физически адрес.

Също така, при всяко съмнение за измама, е препоръчително да не се извършват никакви преводи и незабавно да се потърси консултация с полицията или финансов съветник. Истинските инвестиционни посредници никога не оказват натиск за бързо решение и не обещават гарантирани високи печалби – това винаги е предупредителен сигнал, че става дума за измама.

