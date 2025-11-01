Мъж създава собствена писта за 200 млн. долара, за да се състезава със съпругата и децата си

Пистата функционира и като частен клуб с членска такса от 230 хил. долара годишно

Японски милиардер е построил частна състезателна писта за 200 милиона долара. Тя е предназначена специално за съпругата и децата му, където да могат да тестват любимите си суперколи. Първоначално пистата е замислена за лично семейно забавление, но днес функционира като частен клуб с членска такса от 230 000 долара годишно.

Снимка: Getty Images / iStock

Клубът „Магаригава“ се намира в планините на префектура Чиба и предлага впечатляващ изглед към Токийския залив и планината Фуджи. Пистата започва от къщата на семейството, преминава покрай верандата и басейна, и се простира в планинската местност, пише supercarblondie.

Дизайнът на пистата е дело на Херман Тилке – същият архитект, който е създал трасетата за Гран При на Бахрейн и Абу Даби. Пистата е с дължина над два километра, включва 22 завоя и комбинация от наклони и прави, които позволяват на суперколи да развият пълния си потенциал.

„Магаригава“ е един от най-впечатляващите примери за частни състезателни писти в Япония. Докато някои подобни проекти са затворени за широката публика или трудни за достъп, този клуб се превръща в частен клуб с ограничен достъп и висока членска такса. В социалните мрежи на клуба могат да се видят различни суперколи, преминали по трасето, включително Lamborghini Revuelto, Aston Martin Valkyrie AM Pro и Apollo Evo.

Този проект се нарежда сред най-забележителните персонализирани писти в света, макар и да има и други впечатляващи примери, като например трасето на Мани Хошбин около неговата къща за Bugatti Bolide.

