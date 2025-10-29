Макензи Скот дари 60 млн. долара на Центъра за филантропия при бедствия

Това е най-голямото дарение за компанията правените

Макензи Скот е една от най-богатите жени в света и водещ филантроп. През годините тя е помагала финансово на десетки организации по цял свят. Последното дарение е в размер на 60 милиона долара за Центъра за филантропия при бедствия. Това е едно от най-големите индивидуални дарения, които бившата съпруга на Джеф Безос е правила. Президентът на организацията Патриша МакАйливи определи дарението като „трансформационна инвестиция“, която ще помогне на общностите да изграждат устойчивост и да се възстановяват справедливо след бедствия.

Дарението идва на фона на зачестяващи и все по-скъпи климатични катастрофи, както и на несигурност около федералната подкрепа при управление на извънредни ситуации. Основан през 2010 г., CDP подпомага дарители да насочват ефективно помощта си към пострадали общности, като акцентира върху средносрочните и дългосрочните етапи на възстановяване, предава AP News.

Организацията управлява и собствени фондове, включително този за възстановяване след ураганния сезон в Атлантическия океан, който скоро ще помогне на Карибския басейн след урагана Мелиса. Средствата от гранта ще се използват за подобряване на готовността за бедствия, справяне с причините за уязвимост и подпомагане на дългосрочното възстановяване.

Как Скот става една от най-богатите жени?

Скот, която е на 55 години, натрупва богатството си чрез акциите на Amazon, получени след развода ѝ с Безос. Според Forbes тя притежава около 34 млрд. долара. През 2019 г. Скот подписва „Обещанието за даряване“ (Giving Pledge) и оттогава е дарила над 19 млрд. долара. Тя е известна с тихия си и ненатрапчив подход към филантропията, като рядко коментира публично даренията си, освен чрез кратки есета в сайта си Yield Giving. Много организации научават за нейната подкрепа едва когато средствата постъпят – без ограничения за тяхното използване.

Патриша МакАйливи споделя, че е научила за дарението по телефона. Тя подчертава, че липсата на ограничения позволява на CDP да използва част от средствата за основни операции, като наемане на персонал, което често е трудно за финансиране. „Организациите понякога се чувстват като пицарии – хората искат пица, но не искат да плащат на персонала, който я приготвя“, казва тя. Според Climate Central тази година САЩ са преживели поне 14 бедствия със щети над 1 млрд. долара, което поставя на изпитание способността на правителствата и дарителите да реагират.

