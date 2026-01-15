Лувърът повиши входната такса за определени посетители

Някои категории посетители ще продължат да имат право на безплатен вход

Лувърът повиши входната такса за повечето посетители извън Европа с 45 на сто в опит да стабилизира финансите си след поредица от стачки, хронична пренаселеност и дръзкия обир на кралските бижута, който разтърси институцията, предаде "Асошиейтед прес".

Музеят съобщи, че увеличението - от 22 евро на 32 евро е част от национална политика за „диференцирано ценообразуване“, обявена в началото на миналата година, която вече влиза в сила за големи културни обекти, включително Версайския дворец, Парижката опера и Сент-Шапел.

Френските синдикати осъдиха промяната в билетната политика на Лувъра, твърдейки, че тя подкопава универсалната мисия на най-посещавания музей в света, в който са изложени „Венера Милоска“ и „Нике (Крилатата победа) от Самотраки“.

Служителите на музея напуснаха отново работните си места в понеделник рамките на поредната стачка за заплатите и условията на труд, което отново изкара на преден план тлеещото в Лувъра вътрешно напрежение.

Промяната засяга посетители от повечето страни извън ЕС, включително САЩ, които са преобладаващия дял от чуждестранните туристи в Лувъра, отбелязва АП.

Според новата структура посетителите, които не са граждани или жители на ЕС - нито на Исландия, Лихтенщайн или Норвегия - ще плащат по-високата цена, съобщиха от музея.

Цената от 32 евро важи за индивидуални посетители извън Европа, организираните групи с екскурзовод ще плащат 28 евро, като туровете ще бъдат ограничени до 20 души „за да е качествена визитата“, посочват от музея.

Някои категории посетители ще продължат да имат право на безплатен вход, включително лицата под 18 години.

Последното увеличение на цените беше през януари 2024 г., когато стандартната входна такса се повиши от 17 евро на 22 евро.

Лувърът обяви, че увеличението, към което е прибегнал не е изолиран случай. Версай и други водещи туристически обекти също въведоха подобно двустепенно ценообразуване още този месец.

Във Версай билетът „Паспорт“ ще струва 35 евро през активния сезон за посетители извън ЕС, Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, в сравнение с 32 евро за граждани или жители на тези страни. В Сент-Шапел билетът ще се повиши до 22 евро за посетители извън тези страни спрямо 16 евро за туристите от тези страни, според високопоставени представители в областта на културното наследство.

Лувърът съобщи, цитиран от БТА, че новата тарифа ще помогне за финансиране на инвестиции в рамките на проекта за модернизация „Лувър - Нов ренесанс“ и може да донесе допълнителни 15 до 20 милиона евро годишно.

Френските музеи вече бяха обсъждали по-високи такси за посетители извън Европа още преди кражбата на френските кралски бижута от Лувъра на 19 октомври, чиято стойност според разследващите възлиза на около 88 милиона евро .

Обирът обаче, извършен бързо и дръзко посред бял ден и за броени минути засили вниманието върху начина, по който Франция защитава най-ценните си културни съкровища.

Той също така подхрани дебатите за това как големите културни забележителности трябва да финансират обновяването си и дали посетителите не трябва да поемат по-голям дял от разходите.

На други места в Европа стандартният вход за Колизеума в Рим, заедно с Римския форум и Палатинския хълм е 18 евро, а билетът за възрастни за Акропола в Атина е 30 евро.

Лувърът неведнъж е централна тема в публичното пространство заради проблемите, с които се сблъсква.

През юни спонтанна стачка на музейните служители, билетните касиери и охраната забави ежедневното отваряне на музея, оставяйки хиляди посетители блокирани под стъклената пирамида.

Работниците заявиха, че Лувърът се е пречупил под тежестта на масовия туризъм, посочвайки като причина за протеста неконтролируемите тълпи, хроничния недостиг на персонал и влошаващите се условия на труд.

