Лудостта Labubu: Пуснаха бански и скутери за известните играчки

Фигурката от серията The Monsters на POP MART отдавна е хит сред колекционерите. Но сега около нея се развива цяла индустрия: дрехи, бански, аксесоари и дори мини скутери. Това, което изглежда като забавна прищявка, всъщност е нова форма на печеливш пазар.

От витрина до моден подиум

Labubu е символ на „новата колекционерска икономика“ – продукт, който не завършва с покупката на фигурката. Всеки фен иска уникалност, а допълнителните дрехи и аксесоари я предоставят. Така еднократната продажба се превръща в повтаряем бизнес модел, познат от геймингаq но пренесен във физическия свят.

Вашето лабубу вече може да има собствен гардероб от висша мода, които да съчетае с визията си или с любимата си чанта, до обикновени дрехи от Amazon и Shein. Може да откриете мини ватирани чанти Chanel, рокли с монограми Gucci и шапки Prada.

Тоалетите често включват различни аксесоари като например банските са в комплект с очила и пояси. Един такъв комплект ще ви струва от 16 долара. Може да откриете комплект с дрехи, обувки и слушалки за 17 долара.

Освен това само за 16 долара може да купите на вашето labubu собствен скутер или да го превърнете в истински русалка. Възможностите за персонализация са безкрайни.

Labubu показва, че бъдещето на колекционерските продукти не е в самата фигурка, а в живота около нея. Дрехите, банските и скутерите са само началото – следващата стъпка са колаборации с модни марки, лимитирани аксесоари.

