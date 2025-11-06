1 USD
Свят Летище Дубай става първото в света без паспорти с 200 камери за лицево разпознаване

Летище Дубай става първото в света без паспорти с 200 камери за лицево разпознаване

bTV Бизнес екип

Камерите могат да идентифицират биометричния профил на клиента от разстояние около един метър

Emirates инвестира 20 милиона евро за внедряване на над 200 биометрични камери в Терминал 3 на международното летище в Дубай (DXB). Технологията ще позволи на клиентите да преминават през регистрация, имиграционна проверка, изходи за качване, салони и бординг само чрез разпознаване на лице, като регистрацията се извършва лесно чрез приложението Emirates.

Снимка: Getty Images / iStock

С премахването на необходимостта от показване на паспорт и бордна карта на различни точки на летището, инициативата представлява партньорство между Emirates и Главна дирекция „Личност и чужденци“ Дубай (GDRFAD), което значително ускорява процеса за всички регистрирани пътници. Камерите могат да идентифицират биометричния профил на клиента от разстояние около един метър, позволявайки бързо преминаване през зони, където преди е било необходимо да се представят документи.

Всеки пътник на Emirates, независимо дали е местен жител или посетител на ОАЕ, може да се регистрира за биометричните услуги чрез приложението Emirates, самообслужващите терминали или гишетата за регистрация на летището. С еднократното съгласие клиентите могат да използват биометричните маршрути при всеки полет до и от DXB, като избягват опашки и преминават по-бързо през летището.

Снимка: Getty Images / iStock

Адел ал Реда, заместник-президент и главен оперативен директор на Emirates, коментира: „С Biometrics Path инвестираме в иновации, за да подобрим пътуването на клиентите, осигурявайки висока скорост, ефективност и точност на Терминал 3. От 2017 г. работим с GDRFAD за обновяване на оборудването и внедряване на модерни технологии, гарантиращи безпроблемно пътуване от световна класа.“

Най-голямата вила в света има 1788 стаи и 257 бани, не е в Дубай

Генерал-лейтенант Мохамед Ахмед Ал Мари, генерален директор на GDRFAD, добави: „Иновациите са част от нашето ДНК. С интегрирането на изкуствен интелект и биометрични технологии правим пътуването през Дубай по-бързо и безопасно. Партньорството с Emirates продължава този подход и създава безпроблемно пътуване, което подчертава ефективността, гостоприемството и дигиталното управление на Дубай и ОАЕ.“

Процесът за клиентите включва няколко стъпки: регистрация чрез приложението или гишетата за чекин, използване на биометрично разпознаване на лице за чекин и прекачване, преминаване през интелигентните порти на термина 3, достъп до салона на Emirates чрез лицево разпознаване и бързо качване на самолета без нужда от бордна карта. Профилът на клиента може да бъде съпоставен с наличния в GDRFAD или да се създаде временен биометричен профил, който се превръща в постоянен при следващото посещение в Дубай.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

