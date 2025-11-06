Летище Дубай става първото в света без паспорти с 200 камери за лицево разпознаване

Камерите могат да идентифицират биометричния профил на клиента от разстояние около един метър

Emirates инвестира 20 милиона евро за внедряване на над 200 биометрични камери в Терминал 3 на международното летище в Дубай (DXB). Технологията ще позволи на клиентите да преминават през регистрация, имиграционна проверка, изходи за качване, салони и бординг само чрез разпознаване на лице, като регистрацията се извършва лесно чрез приложението Emirates.

Снимка: Getty Images / iStock

С премахването на необходимостта от показване на паспорт и бордна карта на различни точки на летището, инициативата представлява партньорство между Emirates и Главна дирекция „Личност и чужденци“ Дубай (GDRFAD), което значително ускорява процеса за всички регистрирани пътници. Камерите могат да идентифицират биометричния профил на клиента от разстояние около един метър, позволявайки бързо преминаване през зони, където преди е било необходимо да се представят документи.

Всеки пътник на Emirates, независимо дали е местен жител или посетител на ОАЕ, може да се регистрира за биометричните услуги чрез приложението Emirates, самообслужващите терминали или гишетата за регистрация на летището. С еднократното съгласие клиентите могат да използват биометричните маршрути при всеки полет до и от DXB, като избягват опашки и преминават по-бързо през летището.

Снимка: Getty Images / iStock

Адел ал Реда, заместник-президент и главен оперативен директор на Emirates, коментира: „С Biometrics Path инвестираме в иновации, за да подобрим пътуването на клиентите, осигурявайки висока скорост, ефективност и точност на Терминал 3. От 2017 г. работим с GDRFAD за обновяване на оборудването и внедряване на модерни технологии, гарантиращи безпроблемно пътуване от световна класа.“

Генерал-лейтенант Мохамед Ахмед Ал Мари, генерален директор на GDRFAD, добави: „Иновациите са част от нашето ДНК. С интегрирането на изкуствен интелект и биометрични технологии правим пътуването през Дубай по-бързо и безопасно. Партньорството с Emirates продължава този подход и създава безпроблемно пътуване, което подчертава ефективността, гостоприемството и дигиталното управление на Дубай и ОАЕ.“

Процесът за клиентите включва няколко стъпки: регистрация чрез приложението или гишетата за чекин, използване на биометрично разпознаване на лице за чекин и прекачване, преминаване през интелигентните порти на термина 3, достъп до салона на Emirates чрез лицево разпознаване и бързо качване на самолета без нужда от бордна карта. Профилът на клиента може да бъде съпоставен с наличния в GDRFAD или да се създаде временен биометричен профил, който се превръща в постоянен при следващото посещение в Дубай.

