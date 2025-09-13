1 USD
Свят "Лас Вегас на Балканите" и една от най-недооценените дестинации в света

"Лас Вегас на Балканите" и една от най-недооценените дестинации в света

Свят

bTV Бизнес екип

Градът е в наша съседка

Британската медия The Sun публикува статия, в която описва столицата на Македония, Скопие, като „Лас Вегас на Балканите“ и една от най-недооценените туристически дестинации в света.

Журналисти от The Sun открояват уникалната архитектура на града – монументални паметници, фонтани и големи сгради с антични колони, напомнящи за атракциите в американския Лас Вегас. Особено внимание е обърнато на 22-метровия паметник „Воин на кон“ на площад „Македония“, както и на Порта Македония, която е описвана като мини версия на известната Триумфална арка в Париж.

Снимка: БГНЕС

Скопие е вторият най-достъпен град за посещение в Европа – със средни цени под 6 паунда за хранене в ресторант и под 2 паунда за бира.

В допълнение към забележителностите на града, британската медия препоръчва и природните красоти в района, като например каньона Матка, където туристите могат да се насладят на разходки с лодка, каяк и туризъм сред зрелищна природа.

Скопие е сред 33-те най-недооценени дестинации в света според престижното издание Time Out.

