Курсът на еврото за 26 септември 2025 г.

Еврото се продава за 1.95583 лева.

Курсът на еврото леко остава предимно стабилен в сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт, съобщават германски финансови издания. Това се случва след като вчера се американската валута поскъпна заради възходяща ревизия на данните за икономиката на САЩ, което охлади настроенията сред инвеститорите по отношение на бързото понижение на лихвените проценти от Управлението за федерален резерв в САЩ

Единната европейска валута се котира за 1,1680 долара към 9:20 часа българско време, което е лек ръст от 0,15 на сто спрямо курса на затваряне вчера.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN