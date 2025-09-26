1 USD
1.6661 BGN
Петрол
68.72 $/барел
Bitcoin
$109,690.0
Последвайте ни
Свят Курсът на еврото за 26 септември 2025 г.

Курсът на еврото за 26 септември 2025 г.

Свят

bTV Бизнес екип

Еврото се продава за 1.95583 лева.

Курсът на еврото леко остава предимно стабилен в сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт, съобщават германски финансови издания. Това се случва след като вчера се американската валута поскъпна заради възходяща ревизия на данните за икономиката на САЩ, което охлади настроенията сред инвеститорите по отношение на бързото понижение на лихвените проценти от Управлението за федерален резерв в САЩ

Единната европейска валута се котира за 1,1680 долара към 9:20 часа българско време, което е лек ръст от 0,15 на сто спрямо курса на затваряне вчера.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

