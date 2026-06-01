Курсът на еврото и долара за 1 юни 2026 г.

Курсът на еврото се понижава леко спрямо долара в сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт, съобщават германски сайтове за финансова информация, предава БТА.

Единната валута се разменя за 1,1655 долара, или с 0,07 под нивото при затваряне на търговията в петък. Европейската централна банка (ЕЦБ) определи в петък референтен курс на еврото от 1,1644 долара спрямо 1,1617 долара в четвъртък.