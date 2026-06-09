Край на пакетчетата с кетчуп, майонеза, сол и захар в заведенията

Тези опаковки съставляват около 40% от потреблението на пластмаса в ЕС

От 12 август в заведенията за хранене в целия Европейски съюз вече няма да се разрешават еднократни пакетчета с подправки като кетчуп, майонеза, соев сос, захар и сол. Мярката е част от новите правила за отпадъците от опаковки, насочени към ограничаване на пластмасовото замърсяване. Тази промяна е включена в Регламента на ЕС за опаковките и отпадъците от опаковки (PPWR), който влезе в сила през февруари 2025 г. и започва поетапно прилагане във всички държави членки през лятото.

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Според регламента ресторантите, които обслужват клиенти на място, трябва да заменят еднократните пакетчета с алтернативи като дозатори за многократна употреба, съдове за многократна употреба или бутилки, използвани на масата. Европейската комисия посочва, че целта на правилата е да се намалят отпадъците от опаковки и да се насърчи преход към по-кръгова икономика, предава Anadolu Ajansi.

По данни на Комисията опаковките съставляват около 40% от потреблението на пластмаса в ЕС, а през 2022 г. всеки гражданин е генерирал средно 186,5 кг отпадъци от опаковки. ЕС си поставя цел да намали тези отпадъци на човек с 15% в периода между 2026 и 2040 г.

Ограниченията засягат различни пластмасови опаковки за еднократна употреба, включително индивидуални порции сосове и подправки, които обичайно се използват в ресторанти и заведения за бързо хранене. Забраната обаче няма да важи за храна за вкъщи или продукти, продавани в супермаркети, като в тези случаи пакетчетата ще останат разрешени. Медицинските заведения също са изключени от новите правила.

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Очаква се ресторантите в целия ЕС да адаптират обслужването си преди влизането в сила на мярката през август. Европейската комисия заявява, че вече съществуват широко достъпни алтернативи и са публикувани насоки, които да подпомогнат бизнеса при прилагането на регламента. Мерките са част от по-широка стратегия за намаляване на отпадъците, като от 2030 г. се предвижда постепенно премахване и на други продукти за еднократна употреба, включително миниатюрни бутилки за шампоан и сапун в хотелите.

Европейската комисия планира да направи оценка на ефективността на новите правила през 2032 г. Представители на ЕС посочват, че вече предприетите мерки са дали резултат, като се отчита около 30% намаление на пластмасовите отпадъци по европейските плажове.