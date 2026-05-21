Нова авиокомпания ще стартира този юли

Кои европейски дестинации ще обслужва компанията?

Дългоочакваният старт на Riyadh Air вече е факт, като билетите за полети между Лондон и столицата на Саудитска Арабия са пуснати в продажба. Новата авиокомпания, обявена официално през 2023 г. като втори национален превозвач на кралството, започна ежедневни полети между Рияд и лондонското летище Хийтроу още през октомври миналата година, предава Еuronews.

Първоначално тези полети бяха достъпни само за служители на Riyadh Air и ограничен кръг избрани пътници. Те са използвани като тестов етап за усъвършенстване на услугите и за изграждане на „плавно, надеждно и първокласно пътуване от световна класа“.

Освен Лондон, авиокомпанията планира да обслужва и други европейски дестинации, сред които Манчестър и Мадрид. В мрежата на превозвача ще бъдат включени също Джеда, Кайро и Дубай. До 2030 г. Riyadh Air възнамерява да разшири маршрутите си до над 100 дестинации по света, което ще даде на европейските туристи още повече възможности за пътуване.

В същото време регионът остава под влияние на напрежението в Близкия изток. Саудитска Арабия беше засегната от конфликта между САЩ, Израел и Иран, като до прекратяването на огъня в началото на април през март редовно са били прихващани ракети. Последният подобен инцидент е от 17 май, когато три дрона от иракското въздушно пространство са били неутрализирани.

Поради ситуацията британското Министерство на външните работи препоръчва да се избягват всички пътувания, които не са наложителни, до Рияд, Източните провинции и районите в рамките на 10 километра от границата с Йемен. Подобна препоръка отправя и френското Министерство на Европа и външните работи.

През последните години Саудитска Арабия се утвърждава и като една от най-бързо развиващите се туристически дестинации. Посетителите могат да разгледат историческия квартал At-Turaif край Рияд, включен в списъка на ЮНЕСКО, да се запознаят с историята на Набатейското кралство в Hegra или да почиват в курортите по крайбрежието на Червено море.