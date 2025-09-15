Компания спира ремонта на ресторантите си след провал с логото

Президента Доналд Тръмп също коментира случая

Cracker Barrel съобщи, че прекратява текущите ремонти на своите ресторанти, след като представянето на новото лого доведе до рязък спад в стойността на акциите на компанията, предаде CNN.

„През последните седмици чухме мнението ви не само за логото ни, но и относно облика на нашите ресторанти“, заявиха от веригата в социалната платформа X. Компанията уточни, че светлият и изчистен дизайн, който изоставя тъмните дървени елементи и множеството характерни декорации по стените, е бил изпробван само в четири от общо 660 локации.

Cracker Barrel уверява клиентите си, че характерната винтидж американска атмосфера, с която са свикнали, няма да се промени. Люлеещите се столове по верандата, камините, игрите с щипки, както и разнообразните находки в магазина за подаръци ще продължат да бъдат част от изживяването. Всички тези елементи идват от основния им склад в Ливан, Тенеси, подчертават от компанията.

Решението за спиране на реновациите дойде малко след като Cracker Barrel представи ново лого, което премахваше емблематичната фигура на възрастния мъж и самата бъчва. Новата визия бе посрещната с остри критики онлайн, особено от инфлуенсърите. Това доведе до спад в акциите на компанията с до 12%, след което логото бе сменено обратно с предишния му вариант.

Президента Доналд Тръмп коментира случая в Truth Social, като написа, им пожела бъдещи успехи. Със скорошното решение да запази класическото лого „Old Timer“ и с насочване на усилията към подобряване на храната и цялостното клиентско изживяване, Cracker Barrel демонстрира, че взима предвид мнението на своите посетители.

Cracker Barrel продължава с мащабна трансформация на стойност 700 милиона долара, която включва нови ястия и промени в менюто. Засега няма потвърждение дали и тези инициативи ще бъдат спрени. Към вторник следобед, стойността на акциите на Cracker Barrel (CBRL) остана без промяна.

