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Свят Аржентина срещу Испания на финала на Мондиал 2026: Кой отбор е по-скъп?

Аржентина срещу Испания на финала на Мондиал 2026: Кой отбор е по-скъп?

Свят

bTV Бизнес екип

Големият двубой обещава исторически сблъсък между легендата Лионел Меси и сензацията Ламин Ямал

Финалът на Световното първенство по футбол 2026 вече е ясен и противопоставя два от най-големите футболни колоси - действащия световен шампион Аржентина срещу европейския първенец Испания. Големият двубой на „МетЛайф Стейдиъм“ в Ню Джърси обещава исторически сблъсък между легендата Лионел Меси и сензацията Ламин Ямал. Освен футболното зрелище обаче, футболистите на терената са едни от най-добре платените, което слага националните отбори сред най-скъпите. 

Снимка: Reuters

Според последните оценки на Transfermarkt непосредствено преди финала, Испания разполага със състав на стойност 1,22 милиарда евро, докато този на Аржентина е оценен на 807,5 милиона евро. Испанците заемат трето място в света по обща пазарна стойност, а аржентинците са седми. Предимството на „Ла Роха“ личи във всички линии - атаката е оценена на 558,8 милиона евро срещу 302 милиона за Аржентина, полузащитата - на 675 милиона срещу 332 милиона, защитата - на 490 милиона срещу 152,5 милиона, а вратарите - на 97 милиона срещу 21 милиона евро.

Лионел Меси не съществува!

Основната причина за разликата е по-ниската средна възраст на испанския състав и стремително нарастващата стойност на младите му звезди. Най-скъпият футболист във финала е 19-годишният Ламин Ямал, чиято пазарна оценка достига 200 милиона евро. След него се нарежда халфът на Барселона Педри със стойност от 150 милиона евро. В състава на Аржентина най-високо оценен е Хулиан Алварес със 100 милиона евро, следван от Енцо Фернандес с 90 милиона и Лаутаро Мартинес с 85 милиона евро. Въпреки че Лионел Меси е водещият голмайстор на турнира с осем попадения и безспорният лидер на отбора, пазарната му стойност логично е по-ниска - 15 милиона евро, предвид заключителния етап от кариерата му.

Снимка: Reuters

И двата отбора стигнаха до финала след впечатляващо представяне. Испания премина през изключително тежък поток, като последователно отстрани Португалия на Кристиано Роналдо с 1:0 на осминафиналите, Белгия с 2:1 на четвъртфиналите и победи убедително Франция с 2:0 на полуфинала. Аржентина демонстрира шампионски характер, след като премина през три поредни продължения в елиминациите срещу Кабо Верде, Египет и Швейцария, преди да направи впечатляващ обрат за 2:1 срещу Англия в последните минути на полуфинала.

Какво ще се случи, ако Меси спечели второ световно?

Въпреки че пазарните оценки дават сериозно предимство на състава на Испания, чиято стойност надхвърля един милиард евро, историята многократно е показвала, че във финалите цената на футболистите не е решаващ фактор. Предстои да стане ясно дали по-скъпият тим ще стигне до световната титла, или Лионел Меси ще изведе Аржентина до втора поредна световна купа.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.

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Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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