Аржентина срещу Испания на финала на Мондиал 2026: Кой отбор е по-скъп?

Големият двубой обещава исторически сблъсък между легендата Лионел Меси и сензацията Ламин Ямал

Финалът на Световното първенство по футбол 2026 вече е ясен и противопоставя два от най-големите футболни колоси - действащия световен шампион Аржентина срещу европейския първенец Испания. Големият двубой на „МетЛайф Стейдиъм“ в Ню Джърси обещава исторически сблъсък между легендата Лионел Меси и сензацията Ламин Ямал. Освен футболното зрелище обаче, футболистите на терената са едни от най-добре платените, което слага националните отбори сред най-скъпите.

Снимка: Reuters

Според последните оценки на Transfermarkt непосредствено преди финала, Испания разполага със състав на стойност 1,22 милиарда евро, докато този на Аржентина е оценен на 807,5 милиона евро. Испанците заемат трето място в света по обща пазарна стойност, а аржентинците са седми. Предимството на „Ла Роха“ личи във всички линии - атаката е оценена на 558,8 милиона евро срещу 302 милиона за Аржентина, полузащитата - на 675 милиона срещу 332 милиона, защитата - на 490 милиона срещу 152,5 милиона, а вратарите - на 97 милиона срещу 21 милиона евро.

Основната причина за разликата е по-ниската средна възраст на испанския състав и стремително нарастващата стойност на младите му звезди. Най-скъпият футболист във финала е 19-годишният Ламин Ямал, чиято пазарна оценка достига 200 милиона евро. След него се нарежда халфът на Барселона Педри със стойност от 150 милиона евро. В състава на Аржентина най-високо оценен е Хулиан Алварес със 100 милиона евро, следван от Енцо Фернандес с 90 милиона и Лаутаро Мартинес с 85 милиона евро. Въпреки че Лионел Меси е водещият голмайстор на турнира с осем попадения и безспорният лидер на отбора, пазарната му стойност логично е по-ниска - 15 милиона евро, предвид заключителния етап от кариерата му.

Снимка: Reuters

И двата отбора стигнаха до финала след впечатляващо представяне. Испания премина през изключително тежък поток, като последователно отстрани Португалия на Кристиано Роналдо с 1:0 на осминафиналите, Белгия с 2:1 на четвъртфиналите и победи убедително Франция с 2:0 на полуфинала. Аржентина демонстрира шампионски характер, след като премина през три поредни продължения в елиминациите срещу Кабо Верде, Египет и Швейцария, преди да направи впечатляващ обрат за 2:1 срещу Англия в последните минути на полуфинала.

Въпреки че пазарните оценки дават сериозно предимство на състава на Испания, чиято стойност надхвърля един милиард евро, историята многократно е показвала, че във финалите цената на футболистите не е решаващ фактор. Предстои да стане ясно дали по-скъпият тим ще стигне до световната титла, или Лионел Меси ще изведе Аржентина до втора поредна световна купа.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.