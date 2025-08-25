Колко струва OnlyFans? Рекордни печалби и слухове за продажба

Каква е общата сума, похарчена от потребителите на OnlyFans?

OnlyFans е платформата, която промени начина, по който създателите на съдържание монетизират работата си, отново е в центъра на вниманието с впечатляващи финансови резултати.

Според публикувани данни от Британския регистър на компаниите, цитирани от The Guardian, приходите на компанията за фискалната 2024 година достигат 1,4 милиарда долара – с 9% повече спрямо предходната година.

Печалби и дивиденти



Собственикът на платформата, украинско-американският предприемач Леонид Радвински, е прибрал 701 милиона долара дивиденти само за миналата година. Това се случва на фона на печалба преди данъци от 683,6 милиона долара, увеличение с 4% спрямо 2023 г.

Общата сума, похарчена от потребителите на OnlyFans през 2024 г., е достигнала 7,2 милиарда долара, спрямо 6,6 милиарда долара година по-рано.

Създатели и фенове

Платформата отчита впечатляващ ръст както при създателите, така и при феновете. 4,6 милиона създатели на съдържание (+13% годишно) и 377,5 милиона фенски акаунта (+24% годишно)

Моделът на платформата е прост, но печеливш – създателите запазват 80% от приходите си, а останалите 20% остават за компанията.

Радвински – милиардер зад кулисите

Леонид Радвински е собственик на базираната в Лондон компания Felix International, която държи правата върху OnlyFans. Само за 2024 г. той е получил 497 милиона долара дивиденти, плюс още 204 милиона долара на пет транша между декември и април.

С тези допълнителни средства, общите му приходи от платформата вече възлизат на около 1,8 милиарда долара. Междувременно, според британски и американски медии, Радвински вече е водил разговори за продажбата на OnlyFans за около 8 милиарда долара на инвестиционния консорциум Forest Road Company.

Бизнес модел с минимален екип

Любопитен факт е, че въпреки глобалния си мащаб, OnlyFans функционира с екип от едва 46 души в Лондон. Компанията обаче твърди, че инвестира активно в сигурността, проверката на потребителите и разнообразието на съдържанието – отвъд еротичните материали, включвайки теми като спорт и начин на живот.

