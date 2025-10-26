Колко струва да спите в частния самолет на Пабло Ескобар?

Макар вече да няма крила и двигатели, останалата част от интериора е запазена и функционираща

Ако търсите нестандартно настаняване, то престой в самолет, за който се говори, че е принадлежал на Пабло Ескобар, може да е точно за вас. Бизнесменът Джони Палмър е пренесъл Boeing 727 в частен индустриален имот в Бристъл, Англия, където машината вече е превърната в луксозно място за настаняване. Гостите могат да нощуват в него срещу сума до 1000 долара на вечер, като на разположение имат хидромасажна вана и сауна.

Снимка: Facebook/Instagram

Палмър разказва пред SWNS, че за мнозина преживяването е нещо като своеобразна ролева игра – хората се потапят в една различна реалност за кратко, а после се връщат към обичайния си живот. Той вярва, че този контраст има дори позитивен ефект върху психиката. Освен връзката с Ескобар, около самолета витаят слухове, че в миналото е бил използван и от арабски принц, както и от представители на мафията.

Първоначално произведен през 1968 г., самолетът е преустроен в частен през 1981 г., преди окончателно да бъде изведен от експлоатация през 2012 г. Макар вече да няма крила и двигатели, останалата част от интериора е запазена и функционираща. Палмър лично се е заел с електрическата реконструкция и е запазил важни удобства като две двойни спални, три тоалетни, душ, кухня с хладилник, работещо осветление и дори оригиналното стълбище, пише Vice.

Снимка: https://www.instagram.com/privatejets/

По думите му, реализирането на този проект е сбъдната мечта – винаги е искал да притежава частен самолет. Доходите от отдаването под наем се влагат обратно в подобрения и допълнителна реставрация. Наскоро Палмър е подал документи за поставяне на още един, дори по-голям самолет до настоящия.

Освен че отдава мястото на гости, Палмър го предоставя и безплатно на местни артисти, които желаят да снимат музикални видеоклипове. Въпреки противоречивото минало на машината, той е ентусиазиран от резултата и се радва, че проектът носи удоволствие и вдъхновение на много хора. „Децата се впечатляват, хората идват, снимат се и си тръгват с усмивка“, казва той.

