Коя европейска икономика ще има най-висок растеж през 2026 г.?

След години на вял икономически подем еврозоната постепенно излезе от периода на упорита инфлация и строга парична политика. С поставянето на икономическия растеж в центъра на политическия дневен ред възниква въпросът кои европейски държави ще се развиват най-бързо през идните години. През 2025 г. глобалната икономическа среда е белязана от силни икономически сътресения – политическа несигурност, промени в паричната политика, търговски конфликти, тарифни заплахи и понижаващи се лихвени проценти, след бума след пандемията през 2021 г. и последвалото забавяне, предава Еuronews.

Снимка: Getty/Istock

По данни на ОИСР фактори като развитието на изкуствения интелект и подобрените финансови условия ще подкрепят световния икономически растеж през следващите години, макар че рисковете за производството остават, включително отслабването на пазарите на труда. Прогнозите за растеж се различават значително между отделните държави, тъй като глобалният икономически ред се променя под влияние на технологичното развитие, контрола върху ресурсите и други структурни фактори. Според оценките на ОИСР реалният растеж на БВП в еврозоната през 2025 г. ще изостане спрямо този на САЩ и Китай, което поставя фокус върху перспективите за 2026 и 2027 г. и представянето на отделните страни членки.

През 2025 г. Ирландия се очаква да отчете най-висок растеж сред държавите от ОИСР – 10,2%, като според доклада това се дължи основно на предварително увеличен фармацевтичен износ преди въвеждането на американски мита. След заплахи по-рано през годината президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви мита до 100% върху вносните фармацевтични продукти от 1 октомври, с изключения за компании, изграждащи производствени мощности в САЩ, докато ЕС твърди, че износът му е защитен от по-старо търговско споразумение, ограничаващо митата до 15%. След Ирландия най-бързо растящи са Турция с 3,6% и Полша с 3,3%, макар че високият БВП на Ирландия често се смята за подвеждащ поради концентрацията на мултинационални компании и ниските корпоративни данъци. В другия край Финландия не се очаква да отчете растеж през 2025 г. заради слабо потребителско доверие и сериозен спад в жилищното строителство.

Снимка: Getty/Istock

За 2026 г. ОИСР прогнозира леко забавяне на растежа на реалния БВП в еврозоната до 1,2% спрямо 1,3% през 2025 г., последвано от ускоряване до 1,4% през 2027 г. Според организацията по-силните търговски напрежения ще бъдат частично компенсирани от по-добри финансови условия, продължаващи капиталови разходи по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост (RRF) и устойчиви пазари на труда. Чрез RRF Европейската комисия набира средства чрез облигации и ги насочва към държавите членки за реформи и инвестиции, насочени към по-устойчив икономически растеж след пандемията.

Сред 27-те европейски държави през 2026 г. растежът на БВП се очаква да варира от 0,6% в Италия до 3,4% в Полша и Турция, следвани от Литва с 3,1%, като това са единствените икономики над средния световен растеж от 2,9%. В дъното са Италия, Австрия и Финландия, като последните две се очаква да отчетат ръст под 1%. Испания ще бъде лидер сред петте най-големи европейски икономики с 2,2% растеж през 2026 г., изпреварвайки значително Обединеното кралство с 1,2%, Германия и Франция с по 1% и Италия с 0,6%. За Испания силното създаване на работни места, растежът на реалните заплати и инвестициите по плана за възстановяване ще подкрепят потреблението, като излагането ѝ на американските мита остава ограничено.

През 2027 г. Испания отново ще води сред големите икономики, макар и с по-бавен растеж от 1,8%, докато Германия се очаква да ускори до 1,5%. Франция ще остане около 1%, а Обединеното кралство и Италия ще отчетат минимално подобрение. Турция се прогнозира да има най-висок растеж сред всички европейски държави – 4%, като въпреки по-високите тарифи въздействието върху износа се очаква да бъде ограничено и временно. Финландия, след рецесия през 2025 г., се очаква постепенно да се възстанови с растеж от 0,9% през 2026 г. и 1,7% през 2027 г., подкрепена от по-ниски лихви, стабилизиращ се жилищен пазар и по-високи разходи за отбрана, въпреки че глобалната несигурност и фискалните ограничения ще продължат да тежат върху икономиката.

