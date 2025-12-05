Коледа във Виена: Колко струва да посетите най-популярните базари?

Екипът на "Бизнес новините" проверява кои са някои от най-хубавите базари в столицата и колко би ви струвало да ги посетите

Виена е световно призната столица на коледните базари, а градът започва да сияе още в края на ноември, когато площадите, дворците и старинните улички се изпълват с аромат на греяно вино, печени ядки и празнична музика. Екипът на "Бизнес новините" проверява кои са някои от най-хубавите базари в столицата и колко би ви струвало да ги посетите.

Christkindlmarkt at Rathausplatz

Christkindlmarkt at Rathausplatz — най-големият и известен коледен базар във Виена, разположен пред сградата на кметството (Rathausplatz, 1010 Vienna). До него се стига с метро U2 (спирка „Rathaus“) или трамвайни линии 1, 2 и D (спирка „Rathausplatz“). Влизането е безплатно. Греяното вино там струва около 5–6 € за чаша, а детският пунш обикновено е около 4–5 €. Получавате напитката си в стъклена чашам която е 5 евро. След като изпиете напитката можете да я върнете и да получите сумата си обратно. Типичният австрийски десерт с палачинки и сладко струва 10€, а наденица с хляб 7€.

Spittelberg Christmas Market

Spittelberg Christmas Market е разположен в историческия квартал Спителберг (Spittelberggasse, 1070 Vienna) с тесни улички. Най-близката метро спирка е U3 „Volkstheater“, оттам пеша около 5 минути или трамвай линия 49 (спирка „Spittelberg“) също води близо до базара. Вход свободен. Този базар е сравнително по-евтин от останалите, греяното вино и пунш струват средно около 5–5.5 €, като най-евтиният пунш започва от ~4.80 €. Това е базар с по-съсредоточен фокус върху занаятите, ръчно изработени сувенири и по-спокойна, автентична атмосфера — подходящ за вечерна разходка с чаша пунш.

Sch önbrunner Christkindlmarkt

Schönbrunner Christkindlmarkt се намира във вътрешния двор на двореца Schönbrunn Palace (1130 Vienna). До него се стига с метро U4 (спирка „Schönbrunn“) или трамвайни линии 10, 58 (спирка „Schönbrunn“), след което само 5 минути пеша. Този базар е по-спокоен и уютен, с атмосфера, съчетаваща дворцово величие и традиционен коледен дух. Чашата с греяно вино е около 6€. Горещият шоколад там е 6€ и се поднася в брандирана чаша на двореца.

Christmas Market at Belvedere Palace

Christmas Market at Belvedere Palace се намира се пред дворцовия комплекс Belvedere Palace (1030 Vienna). Можете да стигнете с метро U1, U2 или U4 (спирка „Karlsplatz“) и кратка разходка — удобно звено в центъра. Входът е безплатен. Този базар е с по-малко сергии. Цените на напитките са сравними с другите базари — греяно вино около 5–6 €, пунш — 5–6 €, а десерти и сладки неща обикновено струват между 3–5 €.

Допълнителна информация и съвети

Всички базари във Виена са с безплатен вход.

Повечето места приемат както кеш, така и плащане с карти, но е добре да имате пари в брой.

Базарите са на открито и на някой от тях няма външни печки за затопляне - пътуващите трябва да имат предвид студеното време.

Всеки базар има собствено работно време, което можете да проверите в социалните мрежи на различните локациите и на сайта на виенската община. Повечето от тях работат до 22 часа.

