Свят Коя порода куче е най-скъпа за отглеждане?

Коя порода куче е най-скъпа за отглеждане?

bTV Бизнес екип

На световният ден на кучета проверяваме, какво трябва да знаете, преди да се сдобиете със скъпа порода куче

Кучетата никога не са били просто домашни любимци те са членове на семейството и най-добри приятели на стопаните си. Любовта към тях е безценна, но притежанието на някои  породи определено има своята цена. Днес е световният ден на кучета и проверяваме, кои са най-скъпите породи и какво трябва да знаете, преди за се сдобиете с тях. 

Снимка: Getty Images/iStock

Коя е най-скъпата порода? 

На върха на списъка със скъпи породи е самоедът красиво снежнобяло куче от Сибир, известно със своята усмивка, дружелюбен нрав и невероятна преданост. Макар да са социални и игриви, тези кучета имат и репутацията на майстори на бягството, което изисква постоянен контрол и активен начин на живот. Самоедите са предразположени към редица сериозни здравословни проблеми, включително автоимунни заболявания и сърдечни смущения, което може да увеличи разходите за ветеринарни грижи до 5000 долара. Красотата им е неоспорима, но и цената им впечатляваща, пише Рrudent Рet. 

Осинови куче, вземи платен отпуск: Ето къде може да получите отпуск заради домашния любимец

Кои са останалите в класацията? 

Със средна цена от 12 000 долара, льовхенът или малкото лъвско куче“ заема второто място в класацията. Това е една от най-редките породи в света, с регистрирани около 300 нови кученца годишно. С произход от Франция, тези дребни, игриви и емоционално привързани кучета са идеални за семейства, стига да са готови да им отделят непрекъснато внимание. Въпреки високата начална стойност, льовхенът има сравнително малко здравословни проблеми и дълъг живот до 15 години което го прави инвестиция, която носи не само радост, но и стабилност.

Снимка: iStock

На трето място се нарежда чау-чау от Северен Китай, с цена до 11 000 долара. Известни със своята независимост и труден характер, те изискват многократни разходки, специално внимание и редовни посещения при ветеринар. Четвъртото място е за тибетския мастиф гигантски защитник с царствено поведение, стигащ до 10 000 долара. Това е куче, което не само изглежда внушително, но и реално е било използвано за защита срещу хищници в Тибет.

Кучешки уелнес: Стая за 128 лв. и СПА за 120 лв., колко струват хотелите за кучета?

Петата позиция заема азавак стройна хрътка от Западна Африка, струваща около 9500 долара. Тя е известна със своята устойчивост на болести и нуждата от ежедневно движение. Ротвайлерът, с начална покупна цена около 1500 долара, не впечатлява с висок входен праг, но натрупва сериозни суми за здравни грижи, което може да доведе общата му стойност до 9000 долара.

Снимка: Getty Images/iStock

Седмото място е за канадското ескимоско куче почти изчезнала порода, останала с по-малко от 300 екземпляра в света. С цена от 8750 долара, това куче е не само рядкост, но и трудно за отглеждане заради своята териториалност и чувствителност към топлина. Осмото място принадлежи на аржентинското дого (8000 долара) мускулесто ловно куче, което е дори забранено в някои части на света. Следват фараоновото куче (7500 долара), използвано за лов на Малта, и афганистанската хрътка (7000 долара), ценена заради елегантната си визия, но поддържана с високи грижи за козината и здравето.

Какво трябва да знаете, преди да дадете хиляди за куче?

Закупуването на скъпо куче не е просто въпрос на престиж това е дългосрочен ангажимент, който изисква време, средства и постоянни грижи. От първоначалната цена до годишните разходи за храна, груминг, обучение и здраве, всичко трябва да се обмисли внимателно. Чистокръвните кучета обикновено са по-предразположени към наследствени заболявания, затова ветеринарната застраховка е силно препоръчителна. Освен това всяка порода има специфични нужди и поведение някои са добри за семейства, други изискват опитен стопанин. Изборът на куче не трябва да се базира само на цена или външен вид, а на съвместимост с начина ви на живот.

