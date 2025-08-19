Коя е новата турска социална мрежа, към която се присъедини Ердоган?

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Президентът на Турция Реджеп Ердоган направи първата си публикация в Next Sosyal в понеделник, след като турската социална медийна платформа надхвърли 1 милион потребители, съобщава Daily Sabah.
Next Sosyal е предназначен предимно за споделяне на новини, технологии, начин на живот и съдържание, свързано с актуални събития. Създателите твърдят, че не съдържа дезинформация, нецензурни думи, бот акаунти и манипулативни алгоритми. То също така включва модел на изкуствен интелект, разработен от фондация T3 в сътрудничество с турската отбранителна фирма Baykar .
Платформата е надхвърлила 1 милион потребители, обяви ръководителят на Baykar Селчук Байрактар в профила си на 16 август, цитирано от Hurriyet Daily News.
Приложението, стартирано на 23 юли, позволява на потребителите да споделят текст, снимки, видеоклипове и анкети, като същевременно предлага хронологично съдържание без реклами, цензура и алгоритми. То също така поддържа многоезично взаимодействие и бързи отговори.
След стартирането си в бета версия, платформата се разраства бързо, демонстрирайки потенциала на локалните технологии в сектора на социалните медии. Bayraktar обяви предварително пускането на бета версията на платформата на 4 юли.
Публикацията на Ердоган включва хаштага „Започваме“, заедно с емоджита на турското
Турският голям езиков модел T3 AI, разработен в сътрудничество между фондация T3 и Baykar, повишава ангажираността, като реагира бързо на публикации, маркирани от потребители. Освен това, приложенията, разработени от млади програмисти, подобряват надеждността на платформата чрез функции като откриване на дезинформация.
