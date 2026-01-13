Едно от най-големите европейски летища е затворено заради снеговалеж - ето кое

Екипите на летището работят интензивно за възстановяване на нормалното въздушно движение

Виенското летище е временно затворено днес до 11:00 часа местно време заради заледяване на пистата, причинено от ниски температури и обилен снеговалеж, цитира БТА. Заради неблагоприятните метеорологични условия пристигащите полети се пренасочват към други летища, а планираните излитания са със сериозни закъснения или напълно отменени.

Снимка: Getty Images / iStock

По данни на ръководството на летището, ситуацията е засегнала хиляди пътници, като се работи за овладяване на последствията от прекъсването на въздушния трафик. От управата на авиовъзела препоръчват пътниците да следят актуалната информация за своите полети чрез официалните сайтове на авиокомпаниите. В случай че полетът е отменен, пътниците са призовани да не пътуват до летището, за да се избегне допълнително струпване и неудобства.

Екипите на летището работят интензивно за възстановяване на нормалното въздушно движение, като към момента се очаква прекъсването да продължи до 11:00 часа, се посочва в официалното съобщение на летището във Виена.

Преди няколко дни силна зимна буря доведе до сериозни смущения в транспортните системи на няколко европейски държави, като най-засегнати тогава бяха Нидерландия и Франция. Снеговалежът и ниските температури предизвикаха масови отменени полети, спиране на обществения транспорт и призиви към гражданите да ограничат пътуванията си.

В Нидерландия стотици полети бяха отменени, а железопътният и автобусният транспорт в редица региони беше временно преустановен. На летище „Схипхол“ в Амстердам още на 6 януари бяха анулирани около 400 полета. По-късно стана ясно, че общият брой на отменените полети е достигнал най-малко 700.

