Китай въвежда нови визи за привличане на чужденци - какво трябва да знаете?

Точните критерии като възраст, образование или професионален опит все още не са официално уточнени

Китай въведе нова визова програма, насочена към привличането на чуждестранни специалисти в сферата на науката и технологиите. Това е част от стремежа на страната да заеме водеща роля в технологичнките области в глобален мащаб, особено спрямо конкуренцията със САЩ, предава БГ НЕС.

Снимка: Getty Images / iStock

Новата инициатива бе обявена през август и рязко се различава от последните мерки в САЩ, където администрацията на Тръмп внезапно въведе значителни и скъпи промени в процеса на издаване на визи за висококвалифицирани работници. За разлика от американската визова политика, визата тип K, значително облекчава имиграционните изисквания за кандидатите, които отговарят на условията.

Изданието „People's Daily“ подчерта, че на фона на това как някои държави се отдръпват от международните таланти, Китай е избрал да се възползва от създалата се възможност, като реагира незабавно с новата си визова политика. Визата K не изисква кандидатът да бъде поканен от местна организация или работодател – условие, което често е задължително при други видове визи.

Снимка: Getty Images / iStock

Според „Синхуа“, визата ще предлага на своите притежатели по-голяма гъвкавост – включително по отношение на броя влизания, валидност и продължителност на престоя. Очаква се кандидатите да бъдат „млади чужденци с потенциал в научните и технологични области“, макар че точните критерии като възраст, образование или професионален опит все още не са официално уточнени. Притежателите ще могат да участват в дейности, свързани с образование, култура, наука, технологии, предприемачество и бизнес.

Какво се случва с визите H-1B в САЩ?

Междувременно в САЩ технологичният сектор изпитва затруднения заради новите промени при H-1B визите, въведени от администрацията на Тръмп. H-1B визите позволяват на компаниите да наемат чуждестранни експерти – като инженери, програмисти и учени – за период от три години, с възможност за удължаване. Новата политика обаче включва еднократна такса от 100 000 долара. Индийските граждани представляват близо 75% от годишно разпределяните визи чрез лотария.

INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN