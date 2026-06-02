ЕС обмисля повече фискална гъвкавост заради високите цени на енергията

Предложението позволява на правителствата да отделят около 0,3% от БВП за енергийни разходи

Европейската комисия обмисля да даде на държавите членки възможността да проявяват допълнителна фискална гъвкавост, за да се справят с високите цени на енергията заради войната в Близкия изток, съобщават информирани източници, цитирани от "Блумбърг".

Според изданието предложението, което се обсъжда в комисията, позволява на правителствата да изразходват около 0,3% от брутния си вътрешен продукт за разходи, свързани с енергия, като тези разходи ще бъдат извън фискалната рамка.

Мярката ще бъде подобна на изключението, което се прилага при увеличаването на средствата за инвестиции в отбраната, пише БНР. Тези средства не се включват към дефицита на държавите и така те избягват налагането на наказателни процедури за прекомерен дълг.