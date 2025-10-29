Къща в Алпите: Къде е най-скъпо да си купите имот в планината?

Квадратен метър в швейцарския Гщаад достига 47 300 евро

С наближаването на зимния сезон в Европа мнозина започват да мечтаят за снежно бягство в сърцето на Алпите. Ако обмисляте да инвестирате в имот там, новите данни на Knight Frank показват кои дестинации са най-търсени и къде цените са се повишили най-много. Алпийските курорти се търсят както за ски през зимата, така и за туризъм през лятото. Според „Алпийския имотен индекс“ на Knight Frank, цените на жилищата са се покачили с 3,3% за година до юни 2025 г., а за последните пет години — с впечатляващите 23%, което отразява „нова ера на живот в планината“.

Какви са причините за поскъпването?

Основните причини за това поскъпване са засиленото целогодишно търсене, възходът на дистанционната работа и все по-честото желание за постоянно пребиваване в алпийските райони. В челото на класацията е швейцарският курорт Андермат с годишен ръст от 14,6%. Експертите посочват, че освобождаването му от законите Lex Weber и Lex Koller, които ограничават чуждестранната собственост и вторите жилища, е довело до голям интерес от международни инвеститори.

След него се нарежда Давос с 10,5% ръст, а на трето място е италианската Кортина д’Ампецо, където предстоящите Зимни олимпийски игри през 2026 г. също стимулират пазара с увеличение на цените от 10% за година, пише Euronews.

Във Франция ръстът е по-умерен. Мерибел и швейцарският Сен Мориц отбелязват еднакво покачване от 7,1%, докато Алп д’Юез достига 5,7%. Някои френски курорти като Межев и Морзин дори бележат спад — съответно с 4,3% и малко по-малки стойности. Средно швейцарските пазари на имоти са нараснали с около 5% за година, докато във Франция ръстът е едва 1,2%. Според експертите, макар пандемията да предизвика краткотраен скок в цените, продължаващото търсене на планински жилища показва трайна промяна в приоритетите на купувачите.

Колко струва къща в Алпите?

Към юни 2025 г. квадратен метър в Морзин струва около 9 300 евро, докато в швейцарския Гщаад достига 47 300 евро. Средната цена за 26-те курорта е 19 675 евро, като единственият френски представител сред първите пет по скъпост е Куршевел 1850. На ценовите вариации влияят различни фактори — достъпността, възможностите за отдаване под наем, регулаторните рамки и инвестициите в инфраструктура. Курорти близо до летища, като Шамони, Межев и Морзин, се радват на по-високо търсене, а тези, които развиват целогодишни атракции и модерни съоръжения, обикновено поскъпват по-бързо.

Интересът към живота в планината не се ограничава само до ваканционни имоти. Според проучването на Knight Frank, 73% от заможните лица с нетно богатство над 1 милион долара биха обмислили да се установят постоянно в Алпите. Към момента 44% от тях търсят жилища под 2 милиона евро.

