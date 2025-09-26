10-те финансови компании, които могат да бъдат засегнати от новата такса на Тръмп

Таксата от 100 000 долара за наемане на висококвалифицирани чуждестранни работници заплашва фирмите

Силициевата долина не е единственият сектор, който е разтърсен от плановете на президента Доналд Тръмп да наложи такса от 100 000 долара на компаниите, които наемат висококвалифицирани чуждестранни работници, за издаване на визи.

Тази нова такса за кандидатстване по програмата H-1B, която трябва да влезе в сила на 1 октомври, може да удари сериозно и банките на Уолстрийт и други финансови институции. Никой не беше подготвен за толкова бърза промяна в програмата, която фирмите използват, за да запълват разнообразни позиции – от компютърни програмисти до трейдъри и дори инвестиционни банкери.

За да визуализира потенциалното въздействие върху финансовата индустрия, Business Insider използва публично достъпни данни от Министерството на труда и Службата за гражданство и имиграция на САЩ (USCIS). Данните обхващат заявленията за визи H-1B през първите три тримесечия на финансовата 2025 г. на федералното правителство, както и по-рядко използваните визи H-1B1 и E-3, за периода октомври 2024 – юни 2025 г.

Изследвани са одобрените заявления за визи през този период, за да се откроят най-големите потребители на програмата във финансовия сектор. Данните не отразяват общия брой служители с H-1B във всяка фирма, но дават полезен контекст за търсенето на имигрантски труд.

1. JPMorgam Chase

• Одобрени заявления: 2 440•

Служители в световен мащаб: 317 160 към второто тримесечие на 2025 г.

Най-голямата банка в страната насочи наемането по H-1B основно към технолози, с над 500 одобрени заявления за вицепрезиденти, водещи софтуерни инженери и асоциирани софтуерни инженери III. Банката подаде и визови заявления за основните си бизнес линии, например за управляващ директор в инвестиционното банкиране.

2. Fidelity

• Одобрени заявления: 1 575•

Служители в световен мащаб: над 78 000 (по данни на компанията)

Fidelity подаде широк набор от заявления за технически позиции, включително 40 одобрени заявления за директори по full-stack инженеринг и 125 за главни full-stack инженери. Сред нетехническите роли фигурира директор маркетинг.

3. Goldman Sachs

• Одобрени заявления: 1 280•

Служители в световен мащаб: 45 900 към второто тримесечие на 2025 г.

Не всички визови заявления на Goldman Sachs посочват конкретната позиция, а само нивото, например „associate“. Данните обаче показват широк спектър от наеми на технолози и финансисти, включително много роли на ниво вицепрезидент в банковия сегмент.

4. American express

• Одобрени заявления: 921•

Служители в световен мащаб: 75 100 към края на 2024 г.

Одобрените заявления на American Express са предимно за технологични роли, с над 125 позиции под названието „engineer“. Business Insider откри и нетехнически заявления, включително на директорско ниво за управление на риска, комуникации и контролинг.

5. Citygroup

• Одобрени заявления: 874•

Служители в световен мащаб: 229 000 към края на 2024 г.

Заявленията на Citi също са насочени главно към технологични роли, включително над 150 одобрени заявления за „Application Development Technical Lead Analyst“.

6. Capital One

• Одобрени заявления: 871•

Служители в световен мащаб: 76 500 към второто тримесечие на 2025 г.

Както и при останалите, заявленията на Capital One са съсредоточени върху технологии и данни. Данните показват стотици заявления за роли в областта на науката за данните и анализа, както и някои по-малко технически позиции като „business manager“.

7. VISA

• Одобрени заявления: 770•

Служители в световен мащаб: 31 600 към края на 2024 г.

Visa е поредната компания, концентрирана върху технологични и аналитични наеми. Сред нетехническите роли са специалисти по компенсации, старши финансови анализатори и мениджъри.

8. Bank of America

• Одобрени заявления: 718•

Служители в световен мащаб: 213 000 към второто тримесечие на 2025 г.

Bank of America също се фокусира върху технологични наеми. Най-често срещаната позиция е софтуерен инженер III на ниво вицепрезидент, фигуриращ в над 100 заявления.

9. Morgan Stanley

• Одобрени заявления: 673•

Служители в световен мащаб: 80 000 към първото тримесечие на 2025 г.

Данните за Morgan Stanley съдържат само нивото на позициите, което не позволява анализ на конкретните длъжности. Вижда се обаче, че най-много заявления са за ниво вицепрезидент, следвано от associate и director.

10. US Bank

• Одобрени заявления: 624•

Служители в световен мащаб: над 70 000 (по данни на компанията)

US Bank използва H-1B предимно за технологични позиции, като старши софтуерен инженер. Срещат се и финансови длъжности като данъчен счетоводител, андеррайтър и ръководител проекти във „финас с въздействие“, фокусирана върху достъпни жилища.

