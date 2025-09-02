1 USD
Последвайте ни
Свят Как ще се развива автомобилният пазар в Европа до края 2025 г.?

Как ще се развива автомобилният пазар в Европа до края 2025 г.?

bTV Бизнес екип

Основна причина за промените са продължаващите сътресения от наложените от САЩ мита

Според рейтинговата агенция Fitch Ratings, европейският автомобилен сектор ще продължи да бъде подложен на натиск през втората половина на 2025 година. Основна причина за промените са продължаващите сътресения от наложените от Съединените щати мита върху вносни автомобили и компоненти, предава БНР. 

Агенцията изразява опасения, че тези мита, съчетани с нарастващата инфлация и признаци на икономическо забавяне, могат сериозно да засегнат достъпността на автомобилите. Това би могло да доведе до спад в потребителското доверие и съответно до по-слабо търсене на нови автомобили на европейския пазар.

Fitch подчертава още, че автомобилните производители на континента най-вероятно ще бъдат принудени сами да поемат част от допълнителните разходи, произтичащи от новите търговски условия. Това ще окаже негативно влияние върху рентабилността на сектора.

В анализа се посочва, че очакваният среден марж на оперативна печалба (преди лихви и данъци) ще се задържи около 250 базисни пункта, което представлява значително предизвикателство за компаниите в индустрията. В този контекст автомобилните производители ще трябва да адаптират стратегиите си, за да запазят пазарните си позиции и финансова стабилност.



