Как ще се развива автомобилният пазар в Европа до края 2025 г.?

Основна причина за промените са продължаващите сътресения от наложените от САЩ мита

Според рейтинговата агенция Fitch Ratings, европейският автомобилен сектор ще продължи да бъде подложен на натиск през втората половина на 2025 година. Основна причина за промените са продължаващите сътресения от наложените от Съединените щати мита върху вносни автомобили и компоненти, предава БНР.

Агенцията изразява опасения, че тези мита, съчетани с нарастващата инфлация и признаци на икономическо забавяне, могат сериозно да засегнат достъпността на автомобилите. Това би могло да доведе до спад в потребителското доверие и съответно до по-слабо търсене на нови автомобили на европейския пазар.

Fitch подчертава още, че автомобилните производители на континента най-вероятно ще бъдат принудени сами да поемат част от допълнителните разходи, произтичащи от новите търговски условия. Това ще окаже негативно влияние върху рентабилността на сектора.

В анализа се посочва, че очакваният среден марж на оперативна печалба (преди лихви и данъци) ще се задържи около 250 базисни пункта, което представлява значително предизвикателство за компаниите в индустрията. В този контекст автомобилните производители ще трябва да адаптират стратегиите си, за да запазят пазарните си позиции и финансова стабилност.

