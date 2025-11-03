Как "офлайн" преживяването се превърна в новия лукс?

Все повече компании организират събития без телефони

Фразата „офлайн е новият лукс“ набира популярност в социалните мрежи. Някои я използват за снимки от разкошни ваканции, други смятат, че най-богатите скоро ще се откажат от социалните медии и смартфоните. Дигиталният минимализъм се развива, а хората публикуват все по-малко снимки и пазят личния си живот личен, пише The Business Insider.

Много хора избират да стоят далеч от чатботове, използват флип телефони и са изтрили електронната си поща. Това има дава „повече пространство за мислене“. Андрю Рот, основател на платформата Offline, отбелязва, че да останеш офлайн за една седмица е най-голямата инвестиция и луксозният избор, защото изисква активна воля. Платформата му помага на общности лице в лице да се свързват с брандове, докато хората се уморяват от онлайн взаимодействията.

Социалните мрежи и приложенията за запознанства са намалили усилията за срещи, но техният ефект вече е спорен. През последните години много приложения изискват абонаменти или изместват потребителите в класации, което води до спад в активността. Тенденции като „Sit at the bar September“ и „Off the apps October“ насърчават синглите да се срещат на живо.

Приложения за реални срещи и дигитален детокс

Нови приложения, насърчаващи офлайн социални контакти, преживяват възход. Например 222 събира непознати на вечери срещу такса, а Timeleft и Pie свързват хора с общи интереси. Kanso организира събития без телефони, като създава среда за истински срещи. Основателят на Kanso, Ранди Гинсбърг, сравнява дигиталния детокс с упражнения и здравословно хранене, като отбелязва, че внедряването на тези практики изисква време и ресурси.

За участниците тези събития представляват „третото място“ – възможност за социални контакти извън онлайн света. Юми Темпъл, специалистка по връзки с обществеността от Денвър, създава трайно приятелство след вечеря с Timeleft. Тя подчертава, че срещите на живо са катализатор, който събира хората и ги мотивира да изградят нови връзки.

