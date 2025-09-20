Как инвестициите в Близкия изток направиха зетят на Тръмп милиардер

Съпругът на Иванка Тръмп, Джаред Кушнер, вече е официално милиардер

През 2014 г. Джаред Кушнер изглеждаше готов за голям пробив. Тогава 33-годишният главен изпълнителен директор на Kushner Companies сключи предварително споразумение за закупуване на почти половината от израелската финансова компания Phoenix. Сделката обаче се провали заради регулаторни пречки, пише Forbes.

Десет години по-късно историята се повтаря – но този път с успех. Чрез основаната от него през 2021 г. фирма Affinity Partners, Кушнер инвестира около 250 милиона долара за придобиването на близо 10% от Phoenix. Само за година тази сделка се превърна в най-успешната му инвестиция, носейки деветкратна възвръщаемост.

Възходът на Affinity Partners

Снимка: Getty Images

Affinity Partners вече управлява активи за почти 5 милиарда долара и е подкрепена от могъщи инвеститори в региона – сред тях суверенният фонд на Катар и групата Lunate от Абу Даби.

Компанията на Кушнер инвестира в над 20 фирми в различни индустрии – от финтех до изкуствен интелект. Сред последните сделки са дялове в британската дигитална банка OakNorth, в лондонския Revolut и в стартиращата компания за AI инфраструктура Universal AI.

„Когато започнахме, търсехме своето място на пазара. Сега вече сме позиционирани като доверен партньор“, заяви Кушнер пред Forbes.

Богатство и имоти

Според Forbes Кушнер вече притежава над 1 милиард долара – в сравнение с около 900 милиона долара година по-рано. Най-големите му активи са:

20% дял в Kushner Companies (560 млн. долара);

100% собственост върху Affinity Partners (215 млн. долара);

луксозно имение в Индиън Крийк, Флорида – закупено за 32 млн. долара през 2020 г., днес оценено на над 100 млн.

Неуспехи по пътя

Снимка: Getty Images

Не всички начинания на Кушнер се развиват успешно. Финансираната от него компания Mosaic подаде молба за фалит през юни 2024 г., а мегапроектът му в Белград за половин милиард долара е блокиран от местните власти заради статута на терена.

Политическите връзки

Кушнер напусна семейния бизнес през 2017 г., за да се присъедини към администрацията на Доналд Тръмп като старши съветник. Там той игра ключова роля в договарянето на Абрахамските споразумения – дипломатически пробив, който по-късно се превърна и в бизнес капитал. Именно тези връзки с влиятелни близкоизточни кръгове днес осигуряват стотици милиони инвестиции за Affinity.

Поглед напред

Снимка: Getty Images

Въпреки ранните успехи, Кушнер все още е малък играч в сравнение с утвърдените гиганти в частния капитал. Неговата стратегия обаче остава амбициозна – от израелския Phoenix до нови проекти в Мексико и стартъпи в Силициевата долина.

Едно е ясно – за бившия политически съветник и настоящ инвеститор провалът от преди десетилетие вече е зад гърба му. Днес Джаред Кушнер уверено се нарежда до брат си Джош и тъста си Доналд Тръмп в клуба на милиардерите.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN