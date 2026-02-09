Къде в Европа електроенергията е най-евтина – и къде най-скъпа?

Енергийните разходи имат особено голямо значение за домакинствата с по-ниски доходи

Цените на електроенергията и природния газ се различават съществено в отделните части на Европа. При корекция спрямо стандартите на покупателна способност (СПС) класацията показва, че енергийните разходи представляват по-голяма финансова тежест за домакинствата в Централна и Източна Европа. След рязкото поскъпване след руската инвазия в Украйна в началото на 2022 г., цените на енергията за жилищни сгради се стабилизираха около година по-късно, но продължават да бъдат над нивата отпреди кризата, според индекса на цените на енергията за домакинствата (HEPI), предава Еuronews.

Енергийните разходи имат особено голямо значение за домакинствата с по-ниски доходи, тъй като заемат по-голям дял от семейния бюджет. По данни на Евростат, електроенергията, газът и другите горива формират средно 4,6% от общите разходи на домакинствата в Европейския съюз. Според HEPI, изготвен от Energie-Control Austria, MEKH и VaasaETT, цените варират значително между отделните европейски столици.

Снимка: iStock

Към 2 януари 2026 г. цените на електроенергията за битови потребители варират от 8,8 цента/кВтч в Киев до 38,5 цента/кВтч в Берн, при средна стойност за ЕС от 25,8 цента/кВтч. Сред градовете с най-скъпа електроенергия са Берлин, Брюксел, Дъблин, Лондон и Прага, докато Киев, Будапеща, Подгорица и Белград предлагат най-ниските цени. Като цяло електроенергията е по-евтина в столиците на Централна и Източна Европа, с изключение на Прага, а в столиците на петте най-големи икономики в Европа цените надвишават средните за ЕС.

От какво зависи цената на електроенергията?

Разликите в цените се дължат на редица специфични за пазара фактори, включително различия в енергийните миксове, степента на зависимост от природен газ или възобновяеми източници, броя на доставчиците, ценовите стратегии и кръстосаното субсидиране. Данъците и разходите за разпределение също имат съществено влияние върху крайните цени, както ясно се вижда в случая на германската столица.

При корекция спрямо СПС класацията на цените на електроенергията се променя значително. В тези измерения цените варират от 10,9 в Осло до 49 в Букурещ. Берн пада от първо място по номинални цени в евро до 22-ро място по СПС, Люксембург – от 17-то на 26-то, докато Букурещ се изкачва от 11-то място в евро до първо по СПС, а Рига – от 14-то на пето. Това показва, че по-ниските номинални цени в Източна Европа често се оказват по-тежки за домакинствата заради по-слабата покупателна способност, докато по-високите цени в Западна и Северна Европа изглеждат по-достъпни в относително изражение.

Що се отнася до природния газ, през януари 2026 г. цените за битови потребители варират от 1,6 цента/кВтч в Киев до 35 цента/кВтч в Стокхолм, като в рамките на ЕС цената в шведската столица е над 13 пъти по-висока от тази в Будапеща. Амстердам е на второ място, а Берн, Лисабон, Рим, Париж, Виена, Дъблин и Прага също са сред по-скъпите градове. По СПС Стокхолм остава най-скъпият град за газ, с цени от 3,6 в Будапеща до 28,5 в Стокхолм. Корекцията по СПС отново показва значителни размествания, като София, Вилнюс и Букурещ се изкачват в класацията, докато Берн, Люксембург и Берлин слизат надолу, а Будапеща и Стокхолм остават съществени изключения от общата тенденция.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN