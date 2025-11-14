Изпълнителният директор на Nvidia споделя съвет за лидерство, научен от майка му

"Подхождам към почти всичко с въпроса: Колко трудно може да бъде?" - казва Дженсън Хуанг

Дженсън Хуанг споделя, че един от най-важните му уроци за лидерството произтича от начина, по който е учил английски – с помощта на майка си. В разговор с Кеймбриджския съюз, главният изпълнителен директор на Nvidia разказва как тя го е насърчавала още като дете. Нейният начин на мислене се е запечатал трайно в съзнанието му и, както признава самият той, често си припомня да прилага същия подход в компанията.

Снимка: Reuters

„Майка ми ме научи на английски, а тя не говори английски“, казва Хуанг. „И това ви казва всичко.“ Роден в Тайван, той се мести с родителите си в Тайланд, преди заедно с по-големия си брат да бъде изпратен в САЩ на деветгодишна възраст, за да получи по-добро образование. По думите му майка му, която говорела тайвански хокхиен, започнала да ги подготвя за преместването, като ги учела на английски, пише Business Insider.

Той разказва, че тя използвала само „лист хартия и речник“, за да му преподава езика, въпреки че самата тя не можела да чете на английски. „По много начини това е в основата на Nvidia и на мен самия“, казва Хуанг. „Подхождам към почти всичко с въпроса: ‘Колко трудно може да бъде?’“ Съосновател на компанията от 1993 г. и изкарал я на борсата през 1999 г., Хуанг наскоро видя как Nvidia достига пазарна капитализация от 5 трилиона долара, подкрепена от бума на изкуствения интелект.

Снимка: Reuters

Ръководителят е познат с това, че насърчава открита и честна комуникация и поддържа силно ангажиран стил на управление, включително с до 36 директни подчинени, припомни Business Insider миналия месец. Според него трудните моменти са неизбежни – било то да бъдеш главен изпълнителен директор за първи път, да набираш средства за Nvidia или да пишеш бизнес план, което той никога преди това не е правил.

„Да останеш в играта е всъщност по-голямата част от всичко“, казва Хуанг. „Мога да правя това, което правя днес, защото не се отегчих и не бях уволнен. Мисля, че в това беше магията, целият смисъл. Това е 100% от него.“ Подобно отношение към труда споделят и други предприемачи. Павел Дуров, основател и главен изпълнителен директор на Telegram, също отдава заслуга на родителите си, отбелязвайки в публикация в X през август, по повод 12-ата годишнина на Telegram, че наблюдението на баща му, работещ неуморно върху книги и научни статии, е вдъхновило него и брат му да се трудят упорито.

Тони Сю, съосновател и главен изпълнителен директор на DoorDash, казва, че неговите имигрантски родители, пристигнали в САЩ от Китай, винаги са поставяли образованието на първо място. „Майка ми дойде в тази страна и работи по три работи на ден в продължение на 12 години, една от които беше в местен китайски ресторант. Аз усетих малка част от това, като миех чинии заедно с нея“, споделя Сю в интервю от 2020 г.

