Избраха шефа на Хърватската централна банка за заместник-председател на ЕЦБ

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Ще засегне ли спирането на Kronospan цялата мебелна индустрия в България?
БКДМП изрази пълна подкрепа за компанията
Номинацията на Вуйчич е признание за Хърватия като нов член на еврозоната
Управителят на Хърватската народна банка Борис Вуйчич получи подкрепата на финансовите министри от еврозоната за поста заместник-председател на Европейската централна банка. Останалите стъпки за формалното му утвърждаване се смятат за чиста формалност, съобщи Index.
Хърватският премиер Андрей Пленкович поздрави Вуйчич в социалната мрежа X, като подчерта, че това е голям международен успех и силно признание за Хърватия.
По думите му Еврогрупата е номинирала Борис Вуйчич сред шестимата кандидати за нов заместник-председател на ЕЦБ, което представлява потвърждение на неговата експертиза, авторитет и дългогодишна работа. Пленкович добави, че правителството е предложило и систематично е лобирало за кандидатурата на Вуйчич, със значителен принос от страна на министъра на финансите Марко Приморац и хърватската дипломация, особено Постоянното представителство на Хърватия към Европейския съюз.
Той също така посочи, цитиран от БГНЕС, че номинацията на Вуйчич е признание за Хърватия като нов член на еврозоната, която, въпреки множеството глобални предизвикателства, е съумяла да запази икономическа и финансова стабилност.
Министър-председателят подчерта, че Борис Вуйчич е първият кандидат за заместник-председател на ЕЦБ сред новите държави членки на ЕС и първият от Централна и Източна Европа, като благодари на страните от еврозоната за подкрепата им за хърватския кандидат.
Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN
БКДМП изрази пълна подкрепа за компанията
Основна причина за по-рязкото движение при среброто е малкият размер на пазара
Какво е планирано?