Италия търси 100 дегустатори за Tiramisu World Cup

За наградата ще се съзтезават 240 различни интерпретации на тирамисуто

Този месец град Тревизо, известен като родното място на тирамисуто, ще посрещне Световната купа по тирамису 2025. В рамките на събитието ще се състезават 240 различни интерпретации на най-емблематичния италиански десерт, борейки се за престижната титла, предава RTL Today.

Снимка: iStock

Организаторите вече са в процес на набиране на 100 ентусиасти, които обичат добрата храна и желаят да станат официални съдии, натоварени с отговорността да опитат и оценят всяка една от гурме версиите на десерта.

Фестивалът ще се проведе между 10 и 12 октомври, като предлага уникална възможност на запалените почитатели на сладките изкушения да сбъднат мечтата си – да бъдат дегустатори на тирамису в професионална роля. Подборът на журито за предварителните кръгове всяка година преминава през тест с 15 въпроса, проверяващи знанията на кандидатите относно правилата на състезанието.

Новост за тазгодишното издание е, че желаещите да се включат като съдии ще имат само един ден, за да се явят на теста и да подадат кандидатурата си. Освен че ще се насладят на най-добрите тирамису творения в света, оценителите трябва да следят за спазването на точните съставки и баланса на вкусовете в традиционната рецепта. Участниците в надпреварата не е необходимо да са професионални готвачи – те могат да изберат между класическата рецепта с фиксирани съставки или да се впуснат в креативната категория, позволяваща добавянето на до три нови съставки. Повече информация за това международно събитие ще откриете на официалния сайт на Световната купа по тирамису (на английски език).

