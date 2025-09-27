Италиански курорт въвежда допълнителна такса за туристи с кучета

Местните жители там са длъжни да заплащат годишен данък от 100 евро на куче

Домашните любимци вече разполагат със собствени паспорти, тъй като те често пътуват със стопаните си. През последните години туристите често биват таксувани, за да се намали въздействието върху местните общности, но вече се въвежда и своеобразен туристически данък и за кучета. От 2026 г. насетне, собствениците на кучета, които посещават северноиталианския град Болцано ще трябва да плащат дневна такса от 1,50 евро, пише CNN.

Снимка: istockphoto.com

Местните жители вече са длъжни да заплащат годишен данък от 100 евро на куче. Идеята е чрез тези такси да се покриват разходите за почистване на градските улици, както и да се изградят специални зони и паркове за разходки на кучета. Засега остава неясно дали слуховете, че достъпът на кучета до стандартните обществени паркове ще бъде ограничен, ще се окажат основателни.

Новата дневна такса следва друга спорна инициатива - задължение за собствениците да регистрират ДНК на своите кучета. Това позволява на властите да идентифицират животните, чиито екскременти не са били събрани и да глобяват стопаните им – със санкции, достигащи до 600 евро. Провинциалният съветник Луис Валчер, който предложи мярката, обяви, че онези, които вече са изпълнили ДНК изискванията, ще бъдат освободени от новата такса за период от две години.

Снимка: istockphoto.com

Мерките обаче предизвикват недоволство. Карла Роки от ENPA – националната организация за защита на животните – изрази мнение, че тази политика вреди на имиджа на региона. Според нея, след скъпоструващия провал с проекта за ДНК регистрация, вместо да се насърчава гражданска отговорност и информираност, властите избират по-лесния път – нови данъци за животните и техните собственици. Роки подчерта, че подобен подход изпраща погрешен сигнал, че животните трябва да се третират като данъкоплатци.

Тя допълни, че наказването на семейства и туристи, които избират да пътуват с кучетата си, е не само несправедливо, но и контрапродуктивно. „Парадоксално е в район, чиято икономика зависи от туризма и гостоприемството, да се въвеждат такива мерки срещу тези, които пътуват отговорно и включват в почивката си своите четириноги приятели“, заяви тя. Според Роки, животните не са лукс, а част от семейството, и облагането им с допълнителни такси не решава проблема с недобросъвестното поведение, а по-скоро обезкуражава отговорното пътуване и дори може да доведе до изоставяне на домашни любимци.

