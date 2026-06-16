Илон Мъск купава компанията на едни от най-младите милиардери в света

Мъск купува най-бързо растящият AI редактор за код

SpaceX ще придобие софтуерната фирма Anysphere, която соти зад популярния агент за кодиране с AI Cursor. Според информация на CNBC сделката ще бъде за 60 млрд. долара.

Новината идва дни след като Мъск направи компанията публична с хитов дебют на Nasdaq. SpaceX е имала намерение да придобие Cursor от няколко месеца. През април компанията заяви, че е получила опция или да придобие базираната в Сан Франциско компания за 60 милиарда долара по-късно тази година, или да плати 10 милиарда долара за ново партньорство.

Кои са Anysphere?

Съоснователите на Cursor, не са просто милионери - те са...милиардери, изградили собствено богатство. Стартъп компанията скочи до близо 30 милиарда долара, което изведе и четиримата съоснователи до елитен финансов статус, докато все още бяха на двайсет години :

Майкъл Труел (25 години): Главен изпълнителен директор на Cursor. Завършил MIT е стажант в Google на 18 години, преди да създаде редактора на код за изкуствен интелект.

Снимка: Getty Images

Аман Сангер (25 години): Предприемач от индийски произход и бивш нео-стипендиант, съосновател на платформата.

Суалех Асиф (26 години): Родом от Карачи, Пакистан, възпитаничка на MIT и бивша състезателка по математическа олимпиада.

Арвид Лунемарк (26 години): Бивш шампион от математическа олимпиада, който е съосновател на компанията, но я напуска в края на 2025 г., за да стартира друг стартъп.

Сделката, която се очаква да приключи през третото тримесечие на 2026 г., е структурирана като сливане, базирано на акции, между компанията майка на Cursor, Anysphere, и дъщерното дружество на SpaceX, X67, което показва, че капиталът, набран от първичното публично предлагане на SpaceX, не се използва за финансиране на сделката.

Ако сделката бъде прекратена при определени обстоятелства, SpaceX ще плати такса за прекратяване от 10 милиарда долара, според регулаторен документ.

В документа се казва още, че SpaceX ще плати „регулаторна“ такса за прекратяване от 4 милиарда долара, ако сделката се провали поради антитръстови проблеми.