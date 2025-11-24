"След 18 години напуснах Google и не съжалявам": 3 съвета как да прекратите работа успешно

Ето кои са уроците

45-годишната Джени Ууд, бивша изпълнителна директорка в Google, напуска компанията през август 2024 г., след като осъзнава, че дългогодишният ѝ стремеж към успех вече застрашава здравето и живота ѝ. Ууд започва кариерата си в Google през ноември 2006 г., когато корпорацията все още наброява около 10 000 служители. През 2022 г. тя достига позицията директор „Американски медийни връзки“.

„Google е удивително място. Обичах влиянието, което имах, възможностите и обратната връзка като лидер. Смятах, че ще остана още 15 години и ще се пенсионирам там“, споделя тя пред Business Insider. Освен това Ууд е основният финансов издържател в семейството си – фактор, който допълнително усложнява решението ѝ да напусне.

Прегаряне и тревожност

Години наред Ууд балансира между ролята си в Google, страничните си проекти, писането на книга и семейните задължения. Това постепенно води до тежка тревожност и липса на сън. „Докато шофирах, си помислих: "Боже мой, клепачите ми току-що се затвориха ли?" Не заспах зад волана, но беше ужасяващо“, спомня си тя.

По време на сесия с личния си изпълнителен коуч Ууд заявява, че повече не издържа. Отговорът, който чува – „Обстоятелствата се променят“ – се превръща в ключовото изречение, което ѝ дава разрешение да обмисли напускане. Това поставя началото на 18-месечен процес на вътрешни колебания.

Претегляне на риска

Подходът ѝ към решението е типичен за човек с аналитично мислене. Ууд създава електронна таблица, в която оценява четири типа риск: физически, когнитивен, емоционален и финансов.

Физически риск: безсъние, болки, отслабване

Когнитивен риск: умствено претоварване и изтощение

Емоционален риск: страх, отчуждение и негативен вътрешен диалог

Финансов риск: бъдещи ипотечни плащания и доходи

Този метод ѝ помага да излезе от „катастрофичното мислене“ и да види, че напускането може да бъде управляемо и рационално решение.

Излизане от „златните белезници“

Един от най-трудните моменти за Ууд е прекъсването на финансовата сигурност. Големите заплати, бонуси и акции в технологичните компании често се наричат „златни белезници“, защото правят напускането психологически почти невъзможно.

„Когато влизах в системата за акции на Google и виждах какво съм спечелила и какво предстои да получа, дланите ми се изпотяваха“, признава тя.

След седем разговора с финансовия си съветник и множество обсъждания със съпруга си Ууд стига до увереност, че може да направи промяната.

Напускането

В деня на раздялата тя връща баджа и служебния компютър, след което плаче в колата – от смесени чувства на тъга, облекчение и благодарност. Вкъщи я очаква изненадващ жест от семейството: децата и съпругът ѝ изрязали и подредили на прозореца бележки с нейните любими мотивиращи фрази като „Dream BIG“ и „Toucan do it!“. Сърцето от бележки стои там и днес.

Уроци след напускането

След раздялата Ууд формулира три основни принципа, които биха помогнали и на други професионалисти, обмислящи подобна стъпка.

1. Разделяне на фактите от историите

Според нея хората често създават в ума си драматизирани сценарии:

„Ще изгубя идентичността си“ става „Имам шанс да изградя нова, дори по-силна“.

„Ще останем без пари“ се трансформира в „Подготвила съм се финансово за тази стъпка“.

С промяна на вътрешната история намалява и страхът.

2. Приоритет на личната мрежа

Месеци преди напускането Ууд създава списък с хора, с които иска да поддържа връзка, и активно публикува в LinkedIn. Тя организира „динамична дузина“ – цел да срещне 12 ключови контакта за 12 седмици.

В крайна сметка прави около 60 срещи за 60 дни, което се оказва решаващо: днес Google е нейният първи корпоративен клиент, а голяма част от приходите ѝ идват именно от компании и служители, с които вече е работила.

3. „Действай, после картографирай“

Ууд признава, че често търси перфектния план, преди да започне. Но научава, че прекаленото анализиране само забавя процеса. Действието води до напредък, а напредъкът – до яснота.

Днес Ууд завършва работа в ранния следобед, посреща децата си от училище, пътува повече и работи по своята книга. Макар да признава, че решението е било „най-страшното в кариерата ѝ“, тя вярва, че е направила правилния избор – и го е направила по най-добрия възможен начин.

