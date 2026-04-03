Годишната инфлация в Турция е спаднала до 30,87% през март

На месечна база транспортните разходи са се увеличили с 4,52 процента

Годишната инфлация в Турция е спаднала до 30,87 на сто през март – най-ниското й равнище за последните четири години – и продължава стабилна тенденция за дезинфлация, съобщи „Тюркийе тудей“. Официалният процент на инфлацията е спаднал почти наполовина в сравнение с март 2024 г., когато тя беше 68,5 процента.

Въпреки това увеличението на цените през месеца и войната в Иран, която упражнява натиск върху повишаването на разходите за енергия, биха могли да представляват риск за бъдещите нива на инфлацията.

Общият индекс на потребителските цени (CPI) през март се е повишил с 1,94 процентни пункта на месечна база, сочат данни на Турския статистически институт (ТЮРКСТАТ), публикувани днес и цитирани от изданието. През март 2025 г. увеличението на месечна база на този индекс е било 2,46 на сто, а през март 2024 г. – 3,16 на сто.

12-месечната пълзяща средна стойност е 32,82 на сто и бележи спад от 51,26 на сто миналата година. Темпът на промяна спрямо декември на предходната година достига 10,04 процента.

На месечна база транспортните разходи са се увеличили с 4,52 процента, което е най-рязкото покачване при основните категории. Това отразява нарастващото въздействие на покачващите се световни цени на енергията, предизвикани от войната в Иран, и фактическото затваряне на Ормузкия проток, отбелязва изданието.

Алкохолните напитки и тютюнът са поскъпнали с 4,36 процента на месечна база, докато отдихът и културата – с 3,8 на сто. Облеклото и обувките са единствените основни категории, регистрирали месечен спад с 2,1 процента.

Храните и безалкохолните напитки са поскъпнали с 1,8 на сто на месечна база. Цените на жилищата са се увеличили с 1,91 на месечна база.

Базовата инфлация, измерена като индекс на потребителските цени, без непреработени храни, енергия, алкохолни напитки, тютюн и злато (Група Б), се е повишила с 30,11 на сто на годишна база и с 1,45 процента на месечна база.

Следващите данни за индекса на потребителските цени се очаква да бъдат публикувани на 4 май 2026 г., съобщи БТА.