Германия одобри бюджет с още нови заеми

Парламентът подкрепи бюджетните мерки с 322 гласа „за“ срещу 252 „против“

Германските депутати одобриха разходния план за 2026 г., основан на значителни заеми, докато канцлерът Фридрих Мерц се стреми да оживи най-голямата икономика в Европа чрез мащабен инвестиционен пакет.

Снимка: Getty Images/iStock

Парламентът подкрепи бюджетните мерки с 322 гласа „за“ срещу 252 „против“, като даде зелена светлина за федерални разходи на стойност 524,5 милиарда евро за годината, подплатени от 98 милиарда евро нов дълг към основния бюджет.

В плана е включено и финансиране чрез заем за отбранителни разходи, както и специален фонд за инфраструктурни инвестиции. Общото планирано задлъжняване достига около 180 милиарда евро – второто най-голямо годишно увеличение след рекордните нива по време на пандемията от Ковид-19 през 2020 г.

Сблъсквайки се със стагнираща икономика и засилена заплаха за сигурността от страна на Русия, Мерц пое по нетрадиционен за партията му и за страната път, като увеличи заемните средства, освободи основната част от разходите за отбрана от конституционния лимит на дълга и създаде специален инфраструктурен фонд.

Критиците предупредиха, че ефектът от този финансов тласък може да се окаже краткотраен, ако не бъде подкрепен с реформи, и настояха средствата да се насочват към дългосрочни инвестиции, а не към текущи разходи.

По време на бюджетните дебати опозиционната лидерка Алис Вайдел от крайно-дясната „Алтернатива за Германия“ заяви, че правителството „харчи пари, сякаш утрешният ден не съществува“, обвинявайки го, че чрез така наречения специален фонд е натоварило страната с най-голямата следвоенна дългова тежест. Финансовият министър и вицеканцлер Ларс Клингбеил от СПД предупреди депутатите за увеличаващите се предизвикателства след 2027 г., подчертавайки, че в бюджета за тази година се очертава дупка от над 30 милиарда евро. Той определи приемането на бюджета за 2026 г. като „само загрявка“, намеквайки, че основната работа тепърва предстои.

