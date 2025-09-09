Германия и Франция искат санкции за „Лукойл“

Какво се случва с „Лукойл-Нефтохим“ у нас?

Руският петролен гигант „Лукойл“, който е собственик на българската рафинерия „Лукойл-Нефтохим“, може да попадне под новия кръг европейски санкции заради войната на Кремъл в Украйна.

Инициативата за включването на петролната компания е на Германия и Франция и е част от политиката за засилване на натиска върху Москва, след като Русия блокира мирните усилия на президента на САЩ Доналд Тръмп. Берлин и Париж предлагат да се включат в „черния списък“ частната петролна компания Лукойл и нейното търговско дъщерно дружество „Литаско“, съобщават дипломати пожелали анонимност, цитирани от БГНЕС.

Двете страни също така настояват да бъдат наложени санкции на рафинерии в трети страни, участващи в износа на руски петрол за ЕС, и на търговски фирми, занимаващи се с руски петрол, заявиха дипломати. Беше отправен и призив за засилване на санкциите срещу фирми извън Русия, които помагат на Москва да заобикаля санкциите, включително ограничения за повече банки и насочване към схеми с криптовалути в Централна Азия.

Разговорите за санкциите са още в начален етап. Те се нуждаят от подкрепата на всички 27 страни-членки, но отсега се прогнозира, че могат да срещнат силната опозиция на близката до Русия Унгария.

„Лукойл“ и България

През последните две години усилено се говори за продажбата на „Лукойл-Нефтохим“. Новините по темата обикновено научавахме от водещите западните издания, сред които Financial Times. Спрягаха се различни купувачи от финансови фондове от Катар до унгарската МОЛ и азерската СОКАР.

В началото на ноември 2024 г. интерес към „Лукойл-Нефтохим“ прояви катарско-британски консорциум. Става дума за Oryx Global, контролиран от катарския бизнесмен Ганим Бин Саад Ал Саад, и базираната в Лондон фирма за търговия със суровини DL Hudson. И двете компании отказаха коментар тогава. Британското издание написа, че те са фаворит и предпочитан кандидат от „Лукойл“. Руският петролен гигант отрече тогава да продава рафинерията си.

В края на миналата година след посещението си в България унгарският премиер Виктор Орбан обяви за интереса на МОЛ към рафинерията. Новината беше съобщено лично от унгарския премиер, ден след посещението му у нас, където той имаше срещи с президента Румен Радев и лидера на най-голямата парламентарна партия ГЕРБ-СДС Бойко Борисов.

МОЛ е единственият кандидат от Европейския съюз. По време на разговорите в България темата за продажбата на „Лукойл-Нефтохим“ отсъстваше.

Анализаторите предупреждават, че е възможно да бъде привлечено руско финансиране, тъй като финансовите възможности на МОЛ са ограничени, съобщава изданието Oilprice. Участието на Орбан би трябвало да предизвика загриженост у европейските органи, които биха могли да обмислят блокиране на сделката, ако се докажат руски връзки. Унгарската собственост върху активите на „Лукойл“ може да засили още повече влиянието на Москва на Балканите.

Според най-актуалната информация фаворит за покупката на най-голямата петролна рафинерия не само у нас, но и на Балканите е азерският държавен петролен и газов гигант СОКАР, с който България има отдавнашни връзки. Азерите са ключовият доставчик на около 1 млрд. куб.м. „синьо гориво“ за страната ни по интерконектора с Гърция и без тях газовата ни диверсификация е немислима.

Министърът на енергетиката Жечо Станков коментира миналата седмица възможната продажба на „Лукойл-Нефтохим“ на азербайджанската компания.

Той припомни, че българската държава притежава „златна акция“ в рафинерията „Лукойл-Нефтохим“ в Бургас и възможността да назначава един от членовете на Надзорния съвет. „От докладите, които съм получавал на Надзорен съвет никога не е разглеждана темата за продажба на рафинерията. Това по никакъв начин не означава, че майката компания не е предприела действия за продажбата дъщерната си компания без да я уведоми. В Министерството на енергетиката няма информация за такъв тип дейности“, каза министър Станков.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN