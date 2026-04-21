Геополитическото напрежение стимулира търсенето на отбранителни технологии

Геополитическото напрежение стимулира търсенето на отбранителни технологии

bTV Бизнес екип

Събитията около Близкия изток потвърждават значимостта на отбранителния бизнес

Френската отбранителна и технологична компания Thales съобщи, че поръчките за нейния отбранителен бизнес са нараснали със 75% през първото тримесечие до 2,24 милиарда евро спрямо 1,3 милиарда евро година по-рано. Компанията отчете и почти 10% увеличение на продажбите за първите три месеца на 2026 г., достигайки 5,31 милиарда евро, като надмина очакванията, съобщи Euronews.

„Последните събития, особено в Близкия изток, потвърждават значимостта на нашите решения, особено в областта на въздушното наблюдение и противовъздушната отбрана, както и в подводната минна война, поради което Thales продължава да се възползва от устойчивото търсене в цялото си портфолио“, се посочва в изявление на компанията.

Общият обем на поръчките за първото тримесечие на 2026 г. възлиза на 4,65 милиарда евро, което е увеличение от 27% спрямо същия период на 2025 г., като основен двигател са няколко големи поръчки от европейски държави. Компанията е регистрирала седем поръчки на стойност над 100 милиона евро всяка, пет от които са в отбранителния сектор. За сравнение, през същия период на 2025 г. е имало само една подобна поръчка.

Сред големите отбранителни договори през първото тримесечие са контракт за модернизация на оборудване, свързано с ядреното възпиране на Франция, както и поръчки от Министерството на отбраната на Дания и Военновъздушните сили на Катар, се казва още в съобщението.

Продажбите в отбранителния сегмент са достигнали 3 милиарда евро, което представлява ръст от 14,3% на годишна база, предаде БГНЕС.

Другите бизнес направления на компанията – аерокосмическото и кибер- и дигиталното – също отбелязват растеж, като продажбите се увеличават съответно с 5,9% и 2%.

„На фона на продължаващата геополитическа несигурност решенията на Thales, фокусирани върху сигурността, суверенитета и иновациите, ясно доказват своята значимост. Благодарение на отличната видимост върху дейността ни потвърждаваме всички годишни финансови цели за 2026 г.“, заяви председателят и главен изпълнителен директор Патрис Кен.

Thales очаква продажбите да нараснат с между 6% и 7% през тази година – до диапазона от 23,3 до 23,6 милиарда евро, при марж на печалбата между 12,6% и 12,8%.

Акциите на компанията поевтиняха с 2,7% по време на сутрешната търговия в Европа.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Десислава Боцева

Десислава Боцева

Ако обичате да пътувате, тези грешки могат да ви струват скъпо
Айлин Дрикова

Айлин Дрикова

Българското приложение за дигитален гардероб
Борислава Кирилова

Борислава Кирилова

Ипотека без риск: Колко кредит можем да си позволим наистина?
Стефани Боова

Стефани Боова

Как бързо да проверите онлайн коя е вашата изборна секция?
