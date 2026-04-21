Геополитическото напрежение стимулира търсенето на отбранителни технологии

Събитията около Близкия изток потвърждават значимостта на отбранителния бизнес

Френската отбранителна и технологична компания Thales съобщи, че поръчките за нейния отбранителен бизнес са нараснали със 75% през първото тримесечие до 2,24 милиарда евро спрямо 1,3 милиарда евро година по-рано. Компанията отчете и почти 10% увеличение на продажбите за първите три месеца на 2026 г., достигайки 5,31 милиарда евро, като надмина очакванията, съобщи Euronews.

„Последните събития, особено в Близкия изток, потвърждават значимостта на нашите решения, особено в областта на въздушното наблюдение и противовъздушната отбрана, както и в подводната минна война, поради което Thales продължава да се възползва от устойчивото търсене в цялото си портфолио“, се посочва в изявление на компанията.

Общият обем на поръчките за първото тримесечие на 2026 г. възлиза на 4,65 милиарда евро, което е увеличение от 27% спрямо същия период на 2025 г., като основен двигател са няколко големи поръчки от европейски държави. Компанията е регистрирала седем поръчки на стойност над 100 милиона евро всяка, пет от които са в отбранителния сектор. За сравнение, през същия период на 2025 г. е имало само една подобна поръчка.

Сред големите отбранителни договори през първото тримесечие са контракт за модернизация на оборудване, свързано с ядреното възпиране на Франция, както и поръчки от Министерството на отбраната на Дания и Военновъздушните сили на Катар, се казва още в съобщението.

Продажбите в отбранителния сегмент са достигнали 3 милиарда евро, което представлява ръст от 14,3% на годишна база, предаде БГНЕС.

Другите бизнес направления на компанията – аерокосмическото и кибер- и дигиталното – също отбелязват растеж, като продажбите се увеличават съответно с 5,9% и 2%.

„На фона на продължаващата геополитическа несигурност решенията на Thales, фокусирани върху сигурността, суверенитета и иновациите, ясно доказват своята значимост. Благодарение на отличната видимост върху дейността ни потвърждаваме всички годишни финансови цели за 2026 г.“, заяви председателят и главен изпълнителен директор Патрис Кен.

Thales очаква продажбите да нараснат с между 6% и 7% през тази година – до диапазона от 23,3 до 23,6 милиарда евро, при марж на печалбата между 12,6% и 12,8%.

Акциите на компанията поевтиняха с 2,7% по време на сутрешната търговия в Европа.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN