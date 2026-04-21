×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.176 BGN
Петрол
94.86 $/барел
Bitcoin
$75,905.2
Последвайте ни
Разработват туристическа платформа „България 100"

Разработват туристическа платформа „България 100“

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Тя ще съдържа важна и интересна информация за туристите

Новата дигитална платформа „България 100“ ще обединява туристическа информация за обекти, маршрути, събития и услуги в страната и има потенциал да се превърне в модел за международно развитие. Това заяви Венцислав Венев, председател на Българския туристически съюз, по време на конференцията „Туризъм. Природа. Иновации“, организирана от Националния борд по туризъм (НБТ) в Лесотехническия университет.

Събитието е част от юбилейната инициатива по повод 20-годишнината от създаването на НБТ под мотото „4-те ключа за устойчив туризъм - Култура, Природа, Храна и Иновации“. Форумът се провежда под патронажа на президента Илияна Йотова и с институционалната подкрепа на Министерството на туризма. 

Ако обичате да пътувате, тези грешки могат да ви струват скъпо

Венев обясни, че платформата ще бъде достъпна за туристи, институции и бизнеса и ще функционира като интерактивна карта с множество информация – туристически обекти, места за настаняване, събития, природни и културни забележителности, както и готови и персонализирани маршрути. Тя ще предлага и навигация, включително офлайн достъп, пише БТА.

По думите му системата ще включва и функция за безопасност, чрез която потребителите ще могат да се позиционират и да подават сигнал при инцидент в планината или при нужда от помощ.

Ключов елемент в проекта е „туристическият паспорт“, който ще дава достъп до партньорска мрежа от туристически услуги – хотели, хижи, заведения, бензиностанции и други обекти, както и възможност за отстъпки. Планинските хижи ще предоставят намаления до 20 процента за регистрирани потребители.

Венев посочи, че в платформата ще бъдат включени и образователни и партньорски елементи, като възможност за участие на университети, включително Лесотехническия университет, който ще може да представя специалности, събития и инициативи.

Инициативата е част от стратегията на Българския туристически съюз за дигитализация на туристическите процеси и развитие на устойчив туризъм. По думите на Венев чрез платформата се цели по-лесен достъп до информация, по-добра организация на туристическите услуги и по-силна международна видимост на България.

Той подчерта, че амбицията е „България 100“ да бъде разширена и извън страната като модел за други дестинации, включително под формата на бъдещи инициативи като „Europe 100“.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Ако обичате да пътувате, тези грешки могат да ви струват скъпо
Българското приложение за дигитален гардероб
Ипотека без риск: Колко кредит можем да си позволим наистина?
Как бързо да проверите онлайн коя е вашата изборна секция?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата