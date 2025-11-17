BGN → EUR
Свят "Газпром" готви усилено проекта "Силата на Сибир 2"

"Газпром" готви усилено проекта "Силата на Сибир 2"

bTV Бизнес екип

Очаква се тръбата да пренася 50 милиарда кубически метра газ годишно

Руският енергиен гигант "Газпром" продължава с плановете си за нов газопровод до Китай, изготвяйки скъпи подробни проекти, което е знак, че Москва вярва, че дълго отлаганият проект се завръща в релси.

"Силата на Сибир 2", който ще пренася 50 милиарда кубически метра газ годишно, е единствената реална надежда на Русия да компенсира част от загубения си износ за Европа. Русия и Китай подписаха за първи път споразумение за тръбопровода през 2014 г., но то беше в застой с години, преди да стане спешно след пълномащабното нахлуване на руския президент Владимир Путин в Украйна през 2022 г. 

8 държави от ЕС продължават да внасят руски газ

През септември Путин и китайският президент Си Дзинпин подписаха "меморандум за строителство". След това инженерите на "Газпром" започнаха работа по техническите проекти, съобщиха трима души, запознати с подготовката, съобщава БНР. 

Инженерите вероятно са приключили етапа на първоначално инженерно проектиране, който включва изготвянето на "стотици томове" техническа документация, каза Сергей Вакуленко, старши сътрудник във Фондация "Карнеги" и бивш ръководител на стратегията в "Газпром нефт", петролното подразделение на "Газпром".

Турция и Катар възобновяват проекта за газопровод, заобикалящ Русия

Провеждането на подобни проучвания е скъпо и, според Вакуленко, може да достигне 5% от общата стойност на проект от такъв мащаб. 

Висш руски енергиен ръководител, който говори дори за 10%, заяви, че "подобни разходи са необичайни, освен ако няма силно убеждение, че парите се харчат добре и че инвестицията е гарантирана".

