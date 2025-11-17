"Газпром" готви усилено проекта "Силата на Сибир 2"

Очаква се тръбата да пренася 50 милиарда кубически метра газ годишно

Руският енергиен гигант "Газпром" продължава с плановете си за нов газопровод до Китай, изготвяйки скъпи подробни проекти, което е знак, че Москва вярва, че дълго отлаганият проект се завръща в релси.

"Силата на Сибир 2", който ще пренася 50 милиарда кубически метра газ годишно, е единствената реална надежда на Русия да компенсира част от загубения си износ за Европа. Русия и Китай подписаха за първи път споразумение за тръбопровода през 2014 г., но то беше в застой с години, преди да стане спешно след пълномащабното нахлуване на руския президент Владимир Путин в Украйна през 2022 г.

През септември Путин и китайският президент Си Дзинпин подписаха "меморандум за строителство". След това инженерите на "Газпром" започнаха работа по техническите проекти, съобщиха трима души, запознати с подготовката, съобщава БНР.

Инженерите вероятно са приключили етапа на първоначално инженерно проектиране, който включва изготвянето на "стотици томове" техническа документация, каза Сергей Вакуленко, старши сътрудник във Фондация "Карнеги" и бивш ръководител на стратегията в "Газпром нефт", петролното подразделение на "Газпром".

Провеждането на подобни проучвания е скъпо и, според Вакуленко, може да достигне 5% от общата стойност на проект от такъв мащаб.

Висш руски енергиен ръководител, който говори дори за 10%, заяви, че "подобни разходи са необичайни, освен ако няма силно убеждение, че парите се харчат добре и че инвестицията е гарантирана".

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN