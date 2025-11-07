Гърция подписа дългосрочно споразумение за втечнен природен газ от САЩ

Споразумението цели да замени вноса на руски газ в Европа

Гърция подписа сделка за внос на 0,7 милиарда кубични метра втечнен природен газ на година, която ще влезе в сила от 2030 г. и е първото дългосрочно споразумение за доставка на втечнен природен газ (LNG) със САЩ, целящо да замени вноса на руски газ в Европа.

Двадесетгодишното споразумение идва след като администрацията на американския президент Доналд Тръмп и Европейския съюз подписаха търговско споразумение през юли, като Европа се ангажира годишно да купува 250 милиарда долара американска енергия - петрол, втечнен природен газ и ядрени технологии - през следващите три години в стремеж да премахне постепенно руския газ от 2027 г.

Доставките ще бъдат по споразумение между най-големия гръцкият газов доставчик "ДЕПА Къмършъл" (DEPA Commercial), енергийната компания "Актор" (Aktor) и базираната в САЩ "Венчър Глобал Ел Ен Джи" (Venture Global LNG) . "Венчър Глобал" изгражда съоръжение за износ в Луизиана, каза старши вицепрезидентът на компанията Шайлин Хайнс, пише БТА.

Американски представители приветстваха сделката днес на енергийна конференция в Атина, на която Вашингтон заяви, че иска да замени през следващите години всяка молекула руски газ, влизаща в Западна Европа.

„Гърция беше в края на тръбопровод на доминирана от Русия система за енергийни доставки. Днес Гърция се превръща в отправна точка, входна точка за Европа за американската търговия с енергия“, каза министърът на енергетиката на САЩ Крис Райт на пресконференция в Атина.

Гърция увеличи вноса на втечнен природен газ от САЩ от 2020 г., разшири газовата си инфраструктура и подкрепи схема за транспортиране на вносен газ от своите LNG терминали по все още недостатъчно използван тръбопровод до Украйна през България и Румъния, стремейки се да засили ролята си на транзитен маршрут към Европа.

Райт обеща да осигури доставки за Украйна тази година.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN