Fitch Ratings повиши прогнозата си за глобалния растеж за годината

Прогнозата за растежа в еврозоната е ревизирана в посока нагоре

Fitch Ratings повиши прогнозата си за световния растеж за 2025 г., въпреки нарастващото песимистично настроение относно икономическите перспективи на САЩ.

"Сега има ясни доказателства, че икономиката на САЩ се забавя и световният растеж ще продължи да бъде значително по-слаб през тази година, се казва в доклада, цитиран от The Wall Street Journal.

Fitch сега прогнозира, че световният растеж ще бъде 2,4% през 2025 г., което е с 0,2 процентни пункта повече от юни, но все пак по-бавен от 2,9% през миналата година.

Прогнозата за растежа в еврозоната е ревизирана в посока нагоре, като последните отчети за активността са подкрепени от предсрочното въвеждане на тарифи от страна на САЩ, посочва Fitch. Oчаква се Китай да отбележи растеж от 4,7% през тази година, спрямо прогнозата от 4,2% през юни, а еврозоната да отбележи растеж от 1,1% спрямо 0,8%, предаде БГНЕС.

Несигурността относно тарифната политика на САЩ е намаляла след поредица от изявления, заяви Fitch и оценява средната ефективна тарифна ставка в САЩ на 16%, близка до ставката, приета през юни.

„По-голямата яснота относно увеличенията на тарифите в САЩ не променя факта, че те са огромни и ще намалят глобалния растеж“, заяви Брайън Коултън, главен икономист в Fitch.

Растежът на износа на Китай се е запазил стабилен въпреки шока от тарифите на САЩ, тъй като понижението на номиналния ефективен обменен курс и спада на износните цени са спомогнали за пренасочването на чуждестранните продажби, заяви Коултън.

Отслабването на пазара на труда в САЩ би трябвало да убеди Федералния резерв да намали лихвите по-бързо от очакваното. Fitch очаква намаления с 25 базисни пункта през септември и декември, както и още три през 2026 г.

Световният растеж за 2026 г. се очаква да бъде с 0,1 процентни пункта по-висок, достигайки 2,3%, според Fitch.

