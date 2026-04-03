Европейска страна строи най-високата вятърна турбина в света

В германската провинция Бранденбург се изгражда най-високата вятърна турбина в света. Проектът се реализира в малкия град Шипкау, регион, който в миналото е бил силно зависим от въгледобива, но днес се насочва към чистата енергия.

След завършването си съоръжението ще бъде високо около 360 метра – приблизително колкото 100-етажна сграда – и ще бъде второто най-високо съоръжение в Германия след Берлинската телевизионна кула. Турбината ще използва по-силните и постоянни ветрове на височина над 300 метра, което позволява значително по-голямо производство на електроенергия.

Проектът използва специална телескопична система, която постепенно ще повдигне конструкцията от първоначалните 150 метра до крайната височина. В края на 2025 г. строителството беше временно спряно заради проблеми със стоманени елементи, но работата вече е възобновена. Очаква се турбината да бъде свързана към електрическата мрежа до края на 2026 г. Според разработчика GICON съоръжението може да произвежда между 30 и 33 гигаватчаса електроенергия годишно – около 220% повече от стандартните вятърни турбини в района. Това количество е достатъчно за захранване на приблизително 7500 домакинства.

Изследвания показват, че на височина около 300 метра вятърът духа по-силно и по-постоянно, което прави подобни високи турбини особено полезни в части на Европа, където ветровете на по-ниска височина са по-слаби, пише БГНЕС. Мястото в Шипкау се намира в областта Лужица – регион, който десетилетия наред е бил свързан с въглищната индустрия. Днес местните власти насърчават проекти за възобновяема енергия и планират районът да се превърне в хибридна електроцентрала, комбинираща вятърни турбини и соларен парк.

Проектът обаче подчертава и проблем – електропреносните мрежи в Европа често са остарели и не могат да поемат бързото нарастване на възобновяемата енергия. Само през 2023 г. Германия е загубила около 9,3 тераватчаса вятърна енергия заради ограничения в мрежата, което е струвало близо 3 милиарда евро.

Въпреки това Германия продължава да разширява възобновяемите източници. До края на 2025 г. в Европа са инсталирани около 304 гигавата вятърна мощност, като Германия води с около 77,7 гигавата. Правителството планира още около 2000 нови вятърни турбини и допълнителни мощности до 2030 г., за да намали въглеродните емисии и зависимостта от изкопаеми горива.